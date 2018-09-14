В Шереметьево и Домодедово откроют бесплатные «Дома такси»

СЕГОДНЯ 14:55 2018-09-14T15:10:46+03:00

В них таксисты смогут принять душ, посмотреть телевизор и заварить себе чай

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Для столичных таксистов до конца года создадут дома отдыха возле аэропортов Шереметьево и Домодедово. В «Домах такси» водители смогут отдохнуть, поесть, пообщаться с коллегами, принять душ и получить консультативную помощь по индивидуальному предпринимательству. Самое важное – все услуги бесплатные. Данный проект – не новшество, а развитие существующего. В прошлом году первый «Дом такси» открылся в бизнес-центре рядом с метро «Новые Черемушки». За это время там восстанавливали силы 180 тысяч таксистов. Проект компании «Ситимобил» обошелся в 50 млн рублей, но был признан успешным, поэтому решили создавать еще.

- Сегодня среднее время ожидания заказа в аэропорту для таксиста составляет около часа. В итоге у аэропортов скапливается множество автомобилей такси, и водители ожидают заказа на обочине дороги. У них нет возможности отдохнуть в комфорте, перекусить по приемлемой цене или воспользоваться уборной, - говорят в пресс-службе «Ситимобил».

В «Домах такси» будет несколько комнат, кухня, где можно перекусуить и заварить себе чай, душевая, зал с настольными играми, PlayStation и ТВ, переговорки, зал для мероприятий и презентаций. Для таксиситов хотят создать домашнюю атмосферу. Отдохнуть можно будет в любое время суток – двери открыты круглосуточно. На время прибывания водителям предложат бесплатную парковку, а также скидки в столовых рядом.

В перерыве таксисты смогут перекусить и выпить кофе в уютной атмосфере. Фото: пресс-служба "Ситимобил".

- В «Домах таксиста» смогут отдыхать только сотрудники компании «Ситимобил»? - спрашиваю у организаторов.

- Нет. Абсолютно любых компаний. Частные предприниматели, - говорят в пресс-службе «Ситимобил».

- Водитель должен показывать свои документы, права?

- Нет.

- А если водители начнут наглеть и оставаться ночевать? Так можно?

- Вообще-то есть люди, которые контролируют прибывание таксистов в доме отдыха. Полноценно жить здесь не получится, это все-таки дом отдыха.

После открытия домов отдыха возле аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово», будет прорабатываться создание аналогичных зданий возле аэровокзалов «Внуково» и «Жуковский». А также несколько «Домов такси» могут появиться в центре Москвы.