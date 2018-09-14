2018-09-14T15:10:46+03:00
Общество

В Шереметьево и Домодедово откроют бесплатные «Дома такси»

В них таксисты смогут принять душ, посмотреть телевизор и заварить себе чай
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Таксистам важен хороший отдых. Фото: пресс-служба "Ситимобил".Таксистам важен хороший отдых. Фото: пресс-служба "Ситимобил".
Изменить размер текста:

Для столичных таксистов до конца года создадут дома отдыха возле аэропортов Шереметьево и Домодедово. В «Домах такси» водители смогут отдохнуть, поесть, пообщаться с коллегами, принять душ и получить консультативную помощь по индивидуальному предпринимательству. Самое важное – все услуги бесплатные. Данный проект – не новшество, а развитие существующего. В прошлом году первый «Дом такси» открылся в бизнес-центре рядом с метро «Новые Черемушки». За это время там восстанавливали силы 180 тысяч таксистов. Проект компании «Ситимобил» обошелся в 50 млн рублей, но был признан успешным, поэтому решили создавать еще.

- Сегодня среднее время ожидания заказа в аэропорту для таксиста составляет около часа. В итоге у аэропортов скапливается множество автомобилей такси, и водители ожидают заказа на обочине дороги. У них нет возможности отдохнуть в комфорте, перекусить по приемлемой цене или воспользоваться уборной, - говорят в пресс-службе «Ситимобил».

В «Домах такси» будет несколько комнат, кухня, где можно перекусуить и заварить себе чай, душевая, зал с настольными играми, PlayStation и ТВ, переговорки, зал для мероприятий и презентаций. Для таксиситов хотят создать домашнюю атмосферу. Отдохнуть можно будет в любое время суток – двери открыты круглосуточно. На время прибывания водителям предложат бесплатную парковку, а также скидки в столовых рядом.

В перерыве таксисты смогут перекусить и выпить кофе в уютной атмосфере. Фото: пресс-служба "Ситимобил".

В перерыве таксисты смогут перекусить и выпить кофе в уютной атмосфере. Фото: пресс-служба "Ситимобил".

- В «Домах таксиста» смогут отдыхать только сотрудники компании «Ситимобил»? - спрашиваю у организаторов.

- Нет. Абсолютно любых компаний. Частные предприниматели, - говорят в пресс-службе «Ситимобил».

- Водитель должен показывать свои документы, права?

- Нет.

- А если водители начнут наглеть и оставаться ночевать? Так можно?

- Вообще-то есть люди, которые контролируют прибывание таксистов в доме отдыха. Полноценно жить здесь не получится, это все-таки дом отдыха.

После открытия домов отдыха возле аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово», будет прорабатываться создание аналогичных зданий возле аэровокзалов «Внуково» и «Жуковский». А также несколько «Домов такси» могут появиться в центре Москвы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чудо-женщина из Новосибирска, якобы спасшая студентку от грабителей: Меня попросили выдумать эту историю, и даже шоколадку не дали
Дама, которой накануне восхищалась вся Россия, призналась журналисту «КП», что лишь озвучила чужой сценарий для раскрутки паблика в соцсетях
Новости 24
Московский ТЮЗ эвакуировали из-за замыкания проводки
В Москве построят филиал музея «Эрмитаж»
В московских аэропортах откроют специальные места для отдыха таксистов
В Подмосковье полиция сожгла 2,5 гектара конопли
Парк трамваев в Москве полностью обновят до 2024 года
В Морозовской больнице провели первые операции по пересадке костного мозга
В столице открывается обновленный олимпийский центр водного спорта
В столичном метро запустили 70-й поезд «Москва»
В парке в пойме реки Битца появились новые пешеходные мостики
В московском метро поступят в продажу карты «Тройка» с трансформерами
В марафоне «Московское здоровое лето» участвовали более 200 тысяч человек
Со станции «Академическая» Калужско-Рижской линии откроется пересадка на новую линию метро
Баба Яга отметила День города Москва В столице она выступила вместе с внучками
В Москве 16 сентября из-за велопарада перекроют ряд улиц
К станции метро «Фонвизинская» построят подземный пешеходный переход