В Москве запустят речные трамваи

СЕГОДНЯ 15:55 2018-09-14T16:54:04+03:00

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Вы только представьте себе, как это будет прекрасно. Белоснежный теплоход, острым носом напоминающий осетра. Свежий воздух. Музыка. Красивые девушки с развевающимися волосами. Ну и, конечно, виды на том и другом берегу. Парки, высотки, монастыри. И плывете вы не за 800 рублей, как сегодня (именно столько стоит речная прогулка на теплоходе), а рублей за 60 или 80 (тарифы на речные трамвайчики утвердят года через два-три - ближе к запуску нового маршрута). Он протянется от Киевского вокзала до Нижних Мневников.

ЛУЧШЕ БЫ ПЛЫЛ, ЧЕМ ШЕЛ

Пожалуй, самый обустроенный причал в городе - это Киевский. Каждый день на его бордовых досках толпятся туристы. К берегу один за другим подплывают теплоходы, забирают пассажиров и топят в сторону Воробьевых гор, Минобороны, Храма Христа Спасителя, Кремля. Конечная точка - в районе станции метро «Пролетарская» в Таганском районе.

Регулярный транспорт тоже будет стартовать от «Киевского причала» - только в другую сторону. Через Красную Пресню, набережную Тараса Шевченко, Западный речной порт, квартал «Сердце столицы» и Верхние и Нижние Мневники.

Я попытался преодолеть этот маршрут пешком. Но не тут-то было. Пристань «Красная пресня» осталась на другом берегу. Затем я миновал набережную Тараса Шевченко (на ней причал также вполне рабочий - минут за десять к нему пришвартовались четыре судна). А потом, у подножия Дорогомиловского моста, я уперся в стену. И до «Западного порта» так и не дошел. Решил зайти с другой стороны. И на автобусе доехал до Верхних Мневников. Там причал выглядит весьма уныло. Старый забор. Неприличные надписи на бетоне. И лес, переполненный мусором. На остановку общественного транспорта явно не тянет.

Стоимость речных прогулок.Фото: Павел КЛОКОВ

Местный житель Андрей Семушкин удивился, когда узнал о планах Дептранса.

- Тогда нужно начинать с Карамышевской набережной, - говорит он. - Оттуда идет спуск к пристани. Без перил. Без пандуса. Без урн. Да и лестницу, ведущую к реке, попробуй еще найди. Указателей нет.

В общем, предстоит работка.

Дальше я попробовал добраться до причала «Сердце столицы» (идти в сторону центра). Но не смог. Плутая по лесу между мусорными кучами, я в очередной раз уткнулся в стену. И вскарабкавшись наверх, оказался в промзоне. Мимо то и дело проплывали катеры МЧС и полиции. Больших кораблей не заметил. Они все ниже Киевского вокзала (начиная от Бережковской набережной).

У причала "Верхние Мневники".Фото: Павел КЛОКОВ

Вывод напрашивается сам собой. Инфраструктура для регулярного транспорта еще не готова. Высаживать пассажиров в лесу без навигации и билетных терминалов никто не будет. К тому же нужно подкорректировать остановки наземного транспорта и сделать так, чтобы на выходе с пристани можно было сразу пересесть на автобус или троллейбус.

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ НУЖНО ВОЗРОЖДАТЬ

В советское время речные трамвайчики типа М (знаменитые «эмочки») ходили по Москве-реке пачками (начиная с 50-х годов и заканчивая 90-ми). Маршрут был такой же, как сегодня у туристических кораблей (Киевский вокзал - станция метро «Пролетарская»). По мнению председателя Московского клуба истории флота Константина Стрельбицкого, речное судоходство в столице нужно обязательно возродить.

- И речь идет не только о длинных маршрутах, но и паромных, - рассказал он «КП». - Например, раньше можно было переплыть от Северного речного вокзала на противоположный берег до Тушино (Химкинское водохранилище). Это экономило время. Вместо того, чтобы ехать четыре километра по Ленинградке до МКАД, потом съезжать на улицу Свободы и ехать еще столько же, можно было проплыть 500 метров на пароме.

- А в чем еще плюсы речного транспорта?

- Он всегда был самым дешевым в обслуживании. К тому же можно любоваться столичными видами. Одно дело ехать в метро. И другое - плыть по реке. Особенно в теплый солнечный день.

- А какие корабли будут ходить по первому маршруту?

- Это будут решать официальные лица. Лично для меня это загадка. Раньше у нас был собственный судостроительный завод. В районе Нагатинского затона. Но в настоящее время он уничтожен. Там идет стройка.

ОФИЦИАЛЬНО

О том, что в 2021 году по Москве-реке начнет ходить регулярный транспорт, заявил руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов (на встрече с журналистами 4 сентября).

Вот несколько тезисов из того заявления:

1. Быть или не быть столичному транспорту, решали эксперты Высшей школы экономики (по заказу Правительства Москвы) - результат положительный

2. Движение трамвайчиков будет регулярным с интервалом 6 минут

3. Суда будут ходить круглый год и даже зимой (их днище будет способно пробивать лед, в сильные морозы по маршруту пустят ледокол)

4. Кто построит речные трамвайчики, пока неизвестно, но, согласно техническому заданию, они будут вмещать 100 человек и смогут перевозить 1500 пассажиров в час

5. Первый пилотный маршрут будет длиной 10 км - от Киевского вокзала до Нижних Мневников

6. Тарифы будут действовать городские, оплата проезда картой «Тройка» (точную стоимость еще не утвердили)

7. Маршрут будет проходить вдоль строящихся жилых комплексов, охватывая Хорошево-Мневники, Филевский парк, Пресненский и Дорогомилово

8. Время в пути в обе стороны - 104 минуты

9. Три года нужно для того, чтобы привести в порядок инфраструктуру и подготовить причалы для посадки и высадки пассажиров

10. Если проект признают успешным, в Москве начнут появляться и другие маршруты речных трамваев