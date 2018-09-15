Андрей Воробьёв :«Самый дорогой результат – признание нашей работы жителями»

СЕГОДНЯ 15:23 2018-09-15T15:24:13+03:00

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В Красногорске вчера прошла инаугурация губернатора Московской области Андрея Воробьёва. О его победе в выборах областной ЦИК объявил днем во вторник, после подсчета всех голосов - за Воробьёва проголосовали более 62% жителей области. (См. «Конкретно»). А вчера он официально вступил в должность.

Напомним, для Андрея Воробьёва это второй губернаторский срок. В ноябре 2012 года он был назначен президентом на должность исполняющего обязанности губернатора Московской области. А осенью 2013 года Воробьёв с большим отрывом победил на выборах главы региона. И вот - повторил этот успех.

На церемонию вступления в должность приехали полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, члены Правительства Подмосковья, депутаты Мособлдумы, главы муниципалитетов области, известные артисты и прославленные спортсмены.

Андрей Воробьёв произнес присягу, подписался под словами торжественной клятвы.

А затем обратился к собравшимся:

- В 2012 году я завершил свое выступление словами, напутствием президента, который сказал мне следующее: «Главное - никогда не задирай нос и помни - единственное, для чего ты здесь находишься, это служить людям». Прошло пять лет. В нашей жизни, как известно, очень многое меняется. Но для работы этот принцип остается неизменным. Я сделаю все, чтобы Подмосковье двигалось только вперед!

Также губернатор поблагодарил со сцены людей, которые его поддерживали.

- Я хочу сказать отдельные слова благодарности моим близким, семье за поддержу и участие в моей работе. Хочу поблагодарить своих оппонентов за честную борьбу. Отдельные слова благодарности я хочу сказать каждому из 1,3 миллиона граждан, кто поддержал мою кандидатуру, нашу программу, наш настрой! Самый дорогой результат нашей работы — признание нашей работы жителями, ваше доверие.

С вступлением в должность Андрея Воробьёва поздравил полпред Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

- Итоги прошедших выборов подтверждают высокую оценку избирателями ваших усилий по развитию Подмосковья, его экономического, интеллектуального и культурного потенциала, - сказал он. - За то время, что вы стоите во главе региона, Московская область последовательно и динамично развивается. Задачи, которые были сформулированы в начале вашего руководства, последовательно реализуются.

Полпред отметил основные успехи Московской области за последние пять лет: успешно работают 3 особые экономические зоны, более 50 индустриальных парков. Открыто около 1 тысячи новых производственных предприятий. В Подмосковье появилось более 225 новых рабочих мест. Построено более 100 новых больниц, 400 детсадов, 100 спортивных объектов. Средняя продолжительность жизни выросла почти на 3 года, младенческая смертность снизилась почти в два раза. Регион - в лидерах среди субъектов РФ по привлечению инвестиций и качеству жизни.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

«Секрет успеха в том, что губернатор шел на прямой разговор с людьми»

Известные политологи прокомментировали итоги выборов в Московской области.

- Андрей Воробьёв начинал эту кампанию в очень сложных условиях - объективный удар по его рейтингу нанес «мусорный кризис», - говорит политолог Евгений Минченко. - Понятно, что это не является следствием действий самого Воробьёва. Это проблема, которая накапливалась десятилетиями и дошла до критической точки. Тем не менее, на старте кампании в ряде территории у Воробьева был рейтинг в районе 10 процентов. Поэтому то, что губернатор и его команда сделали во время этой избирательной кампании - очень серьезный прорыв. Думаю, секрет успеха в том, что губернатор шел на прямой разговор с людьми, не уклонялся от него, объяснял свою позицию и в итоге убедил избирателей, пришедших на выборы.

- Громких скандалов в области во время самой кампании не было, но простой как две копейки она не была, - считает политолог и политтехнолог Константин Калачев. - Это не первый срок Воробьева, в таком случае за кандидатом всегда тянется хвост нерешенных проблем. Это и свалки, и дольщики, и конфликты на муниципальном уровне. Но живые цифры говорят о поддержке – и на текущий момент это главное.

КОНКРЕТНО

Результаты выборов губернатора Подмосковья

62,52% - Андрей Воробьёв (Единая Россия)

12,99% - Константин Черемисов (КПРФ)

7,51% - Лилия Белова (Альянс Зеленых)

5,77% - Кирилл Жигарев (ЛДПР)

4,63% - Игорь Чистюхин (Справедливая Россия)

4,36% - Борис Надеждин (Партия Роста)