Погода в Москве 16 - 21 сентября: После дождей в столицу вернется солнце и 26-градусное тепло
Осень пришла в Москву втихаря, ночью - в субботу яркое солнце разогрело воздух для удивительных в середине сентября +23 градусов. А в воскресенье, 16 сентября, с утра уже беспросветно серое небо, дождь стеной и какие-то +15 градусов.
Справедливости ради: несмотря на резкое похолодание, в столице и сейчас на 3 градуса теплее, чем положено по климатическим нормам, напоминают синоптики Московского метеобюро. Столь внезапная перемена погоды связана с тем, что погожий антициклон, порадовав нас солнцем и теплом, ушел на восток, к Волге. На смену ему пришел холодный атмосферный фронт ненастного западного циклона.
Что ждет москвичей дальше? Хорошие новости: нынешние дожди - еще не окончательная и бесповоротная осень!
Вот какую погоду обещает Гидрометцентр России на 16 - 21 сентября:
В воскресенье, 16 сентября, моросить будет до самого вечера.
В понедельник, 17 сентября, облачно, с прояснениями. Ночью еще будет продолжаться дождь, а днем уже без осадков, хотя и очень ветрено - порывы будут достигать 18 метров в секунду. Ночная температура +5...+10 градусов, местами по области до ноля, дневная +14...+19.
Во вторник, 18 сентября, облачно, с прояснениями, не исключен небольшой лождь. Ночью +5...+10 градусов, в Подмосковье местами до ноля. Днем +14...+19.
В среду, 19 сентября, хорошо бы поменьше времени проводить в офисе - погода снова станет отличной! Переменная облачность, сухо, безветренно. Под утро +5...+10 градусов, днем до +21.
В четверг, 20 сентября, вообще красота. Ночью +8...+13 градусов, а днем потеплеет до +26. Переменная облачность, никаких дождей.
В пятницу, 21 сентября, под утро +7...+12 градусов, днем +21...+26. И снова переменная облачность, без осадков. Вот оно, бабье лето!
Сентябрь-2018 в Москве по средней температуре пока на 5,2 градуса теплее, чем обычно. А если и правда в двадцатых числах будет +26 градусов, то это уже тянет на климатический рекорд. Эх, все бы погодные аномалии были такими приятными!
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