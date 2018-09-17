Москвичи украшают свои подъезды граффити

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-17T21:18:45+03:00

Соседи юную художницу не ругали, а наоборот даже покупали сладости за создание красоты Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Операция «Ы»

В Ясенево в одном из подъездов появилось огромное граффити персонажей из «Операции Ы». Соседи юную художницу не ругали, а наоборот даже покупали сладости за создание красоты.

- Я начинала рисовать в подъезде небольшие картины. В частности, портрет Мэрлин Монро, младенца. Это была проба пера перед «троицей» - Никулин, Вицин, Моргунов, - рассказывает художница Кристина Зайченко.

- Почему выбрала для граффити героев «Операции Ы»? - спрашиваю.

- В то время как раз пересматривала советские фильмы. Вдохновилась. Плюс, знала, что эта тема понравится всем бабушкам. Кстати, бабушки потом стали сами мне показывать картинки в журналах и просить нарисовать именно такие. И я на четвертом этаже нарисовала для одной женщины картину с маками.

Позже художница переехала из этого дома, но все граффити до сих пор в подъезде. Соседям нравится. Говорят, что с рисунками очень уютно и по-домашнему.

ГДЕ: улица Голубинская, 17/9, подъезд 1. Ближайшая станция метро «Ясенево».

Маша и Медведь, дельфины и волк

На Новоясеневском проспекте жильцы целый этаж превраитили в сказку – на стенах появились герои из мультфильма «Маша и Медведь», дельфины.

- Мы с супругой украсили свой этаж, как могли. Она рисует, а я вношу коррективы, - рассказывает жилец дома Алексей Соколов.

На Новоясеневском проспекте жильцы целый этаж превраитили в сказку. Фото Алексей Соколов

- Как выбирали темы для рисунков? - спрашиваю.

- Наш подъезд был марчным, поэтому подбирали яркие сюжеты. Наша дочка Маша любит мультик «Маша и Медведь». Я сам аквариумист, поэтому развивали тематику рыбок, ведь они успокаивают.

Соседи такой яркости не возражали и сами просили разрисовать и их этажи. Но пока кисти и краски отложили, так в семье Соколовых ожидается пополнение.

Алексей любит водные темы. Фото Алексей Соколов

Мадагаскар едет к вам

Еще в одном столичном доме родители для своих детишек нарисовали животных из мультфильма «Мадагаскар» - причем на одной стене красуются шимпанзе Мейсон и Фил, на другой лев Алекс, зебра Мартин, бегемотиха Глория и жираф Мелман, а возле лифта выглядывают все пингвины – Рико, Прапор, Шкипер, Ковальски. Но здесь уже работали профессионалы. В Москве есть несколько фирм, которые выезжают по адресу и нарисуют вам любую картинку за определенную плату (от 1000 до 2500 рублей за квадратный метр).

- Подъезд можно украсить не только природой или абстракцией, но и оживить стены с помощью веселых персонажей. Героев можно использовать из различных известных советских и иностранных мультиков или создать своих новых, - говорят в мастерской граффити «Byvt». - Если нарисовать персонажей на каждом этаже, будет впечатление, что ожил весь подъезд и везде разные интересные истории.

Еще в одном столичном доме родители для своих детишек нарисовали животных из мультфильма «Мадагаскар». Фото: мастрескаяграффити.рф

Художники рассказывают, что их просят оформлять не только подъезды многоэтажек, но и частные дома, офисы, магазины с детскими товарами и игрушками. Еще пользуются спросом оригинальные поздравления с Днем рождения, и сердца-признания – рисуют их, как правило ночью возле квартир, чтобы утром был сюрприз.

ВАЖНО

Перед началом создания граффити в подъезде или на наружной части дома нужно согласовать создание рисунков. В частности, получить одобрение у жилищной компании и соседей.

ЕЩЕ

Красивые подъезды Москвы:

- с шикарной лестницей в Гусятников переулке, 3/1 с1 и в Милютинском переулке 20/2, ориентировочно возле станции «Чистые пруды»;

- ретро-подъезд в Доходном доме на Пятницкой, 17/4;

- старинный интерьер в доме 8 на Знаменском переулке, ориентировочно возле станции «Боровицкая»;

- сталинские высотки.

Ретро-подъезд в Доходном доме на ПятницкойФото: Алиса ТИТКО

КСТАТИ

Главным украшением особняка Рябушинского является парадная с 12-метровой лестницей-волной. Для ее создания был использован эстонский вазелемкий мрамор. Вверху люстра-медуза. Сейчас в здании располагатся Мемориальный Музей-квартира А.М. Горького. Чтобы в него попасть нужно купить билет.

ГДЕ: Малая Никитская, 6/2. Ближайшая станция метро «Арбатская».

КОГДА: со среды по воскресенье с 11.00 до 17.30.