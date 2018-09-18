2018-09-17T22:28:05+03:00
Экономика

Самая северная ГЭС России переживает второе рождение

На Усть-Хантайской гидроэлектростанции продолжается большая реконструкция
Кира АНДРЕЕВА
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Новое оборудование проработает не меньше полувека и будет значительно дешевле старого в эксплуатации. Фото: Ростислав ЗОЛОТАРЕВНовое оборудование проработает не меньше полувека и будет значительно дешевле старого в эксплуатации. Фото: Ростислав ЗОЛОТАРЕВ
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В заполярном Снежногорске запустили уже четыре новых гидроагрегата из семи. «Норникель», которому принадлежит электростанция, инвестировал в модернизацию каждого из них не менее одного миллиарда рублей.

К началу обновления Усть-Хантайская ГЭС более 40 лет обеспечивала энергией Дудинку, Игарку и многотысячный Норильск со всеми его промышленными объектами крупнейшей в стране металлургической компании.

Семь поворотно-лопастных гидроагрегатов станции, которые отслужили свой срок и морально устарели, меняют на радиально-осевые. Это дает дополнительное увеличение мощности на 15 процентов, которая после завершения реконструкции составит 511 МВт.

Вырастет и максимальный КПД гидротурбин. У старых он составляет 88 процентов, а у новых превышает 95. За год ГЭС будет вырабатывать в среднем около 2 млрд. кВт.ч.

Особенность станции в том, что машинный зал у нее находится под землей в теле скалы.

И с этим были связаны определенные трудности модернизации. Площадь машинного зала сравнительно невелика. Поэтому специалистам пришлось разрабатывать схемы расположения деталей новых агрегатов и техники, последовательности их сборки. При этом, когда шла замена одного гидроагрегата, остальные продолжали вырабатывать электроэнергию.

До Усть-Хантайской ГЭС можно добраться только по Енисею - ни автомобильных, ни железных дорог здесь нет. По реке материалы и оборудование на нее доставляли летом, а зимой - еще по технологической дороге длиной более 500 км. Для доставки грузов был построен мост через ручей Подпорожистый и отремонтирован мост через сбросной канал ГЭС.

- Наша энергосистема - особая, она изолирована, - рассказал генеральный директор Норильско-Таймырской энергетической компании (дочернее предприятие «Норникеля») Сергей Липин. - К ней и требования особые. Мы сделали очередной шаг к повышению надежности. И это самое главное.

В модернизации есть еще один большой плюс: стоимость эксплуатации нового оборудования обходится компании дешевле старого. И проработают оно не меньше полувека.

Новые турбины ставят специалисты «Тяжмаша», который уже сто лет является флагманом машиностроения в России, принимая участие в самых грандиозных проектах страны. Например, наряду с модернизацией ГЭС в Снежногорске «Тяжмаш» участвует в стройке нового космодрома «Восточный». А гидроагрегаты предприятия эксплуатируются в 15 странах мира.

Турбины же для Снежногорска - уникальны, они были спроектированы и изготовлены специально для Усть-Хантайской ГЭС. У реки Хантайки, на которой стоит электростанция, особый норов, «свой характер», как говорят машиностроители, поэтому и гидроагрегаты для нее должны быть особенными.

На самой северной ГЭС работали лучшие инженеры-конструкторы России и Восточной Европы. При запуске четвертой турбины глава «Тяжмаша» Сергей Трифонов волновался не меньше, чем при запуске первой ракеты с космодрома.

- Тогда пуск отложили на день. Я все думал: это мы виноваты? Ведь на нашем оборудовании работает весь стартовый комплекс космодрома. И в Снежногорске я испытываю подобный трепет. К счастью, здесь все идет отлично: это результат колоссального совместного труда «Тяжмаша» и, конечно, «Норникеля», - поделился впечатлениями Сергей Трифонов.

Кроме гидрооборудования, на Усть-Хантайской ГЭС модернизируется вся система диспетчерского управления. Благодаря этому процессы энергообеспечения станут более надежными, а значит, и безопасными, не говоря уже о бесперебойном снабжении электроэнергией всех объектов Крайнего Севера, зависящих от станции на Хантайке.

Пуск последнего, седьмого, агрегата состоится в 2021 году.

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