Что изменится в центре Москвы: На Пресне - новый детский зоопарк, а на Таганке - жилье для участников реновации

СЕГОДНЯ 01:34 2018-09-18T01:34:41+03:00

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Многие исторические улицы, парки и дворы в столице уже привели в порядок. Но теперь городские власти решили двинуться дальше - в каждый район. И название у новой программы соответствующее - «Мой район». В нее войдет не только благоустройство, но и строительство новых дорог, домов, станций метро, капремонт школ, поликлиник и библиотек.

- В одном районе по-прежнему не хватает мест отдыха, - объяснил мэр Сергей Собянин. - В другом нет центра социального обслуживания. В третьем еще что-то мешает нормально жить. Эти проблемы нельзя решить в среднем по городу. Их надо решать конкретно в каждом районе. Сверхзадача этих программ - создать равные условия для жителей всех районов Москвы. Причем создать не по минимуму и не в среднем, а на максимально возможном высоком уровне. Разумеется, никто не предлагает открыть в каждом районе по Большому театру. Но можно комплексно благоустроить каждый район и обеспечить его жителей всеми городскими услугами.

Перезагрузка ждет все 146 районов столицы, в том числе 21 поселение Новой Москвы. По словам мэра, программу будут ежегодно дополнять, учитывая новые просьбы москвичей. Свои предложения жители могут оставлять на сайте мэра Москвы (sobyanin.ru) в разделе «Программа «Мой район». Первые проекты уже начали готовить. Мы узнали, что изменится в центре города в ближайшие годы.

АРБАТ

КИНОТЕАТР «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» ОТРЕМОНТИРУЮТ

- Обновят сквер на Спасопесковской площади. В нем появятся комфортная пешеходная зона, новые деревья и фонари, цветники.

- Сделают капремонт в 71 жилом доме и заменят 38 лифтов в 21 доме. Кроме того, в пяти жилых домах на Новом Арбате (д. 6, 10, 16, 22, 26) утеплят фасады.

- Отремонтируют кинотеатр «Художественный» на Арбатской площади. До конца 2020 года в нем планируют полностью обновить и сохранить центральный исторический кинозал, восстановить оркестровую яму, открыть несколько маленьких залов для просмотра фильмов, кафе.

- На открытых участках линий метро, проходящих по району, например, на Филевской, запустят поезда «Москва» с необычными сиденьями. Их поставят в салоне так, чтобы было удобно смотреть в окно и любоваться городом.

Так будет выглядеть станция «Рубцовская». Фото: stroi.mos.ru

БАСМАННЫЙ

ПРОКАТИМСЯ ДО СТАНЦИИ МЕТРО «РУБЦОВСКАЯ»

- Проведут реконструкцию Детского музыкального театра юного зрителя. В здании увеличат площадь и обновят зрительный зал, фойе, гардероб, кассы, залы для репетиций, откроют кафе и медпункт.

- Районные библиотеки превратят в восемь крупных библиоцентров с книгами, кружками, местами для общения, просмотра фильмов.

- На двух улицах - Бакунинская, 60, и Бауманская, 47/1, - построят два дома для переселенцев по программе реновации.

- В районе вдоль Семеновской набережной построят станцию Большой кольцевой линии метро «Рубцовская». С нее можно будет пересесть на станцию Арбатско-Покровской линии метро «Электрозаводская» и одноименную платформу железной дороги.

Киноконцертный зал-трансформер откроют в «Москва-Сити». Фото: stroi.mos.ru

ПРЕСНЕНСКИЙ ВОССТАНОВЯТ ДОМ НАРКОМФИНА

- В Московском зоопарке откроется новая площадка - детский зоопарк. В нем появятся вольеры с одомашненными животными, павильоны с обучающими занятиями, игровой центр для детей и их родителей.

- В деловом центре «Москва-Сити» появится новый киноконцертный зал-трансформер. Его стены сделают похожими на шкатулку со встроенным часовым механизмом. Зал рассчитан на 1600 зрителей. Из него можно будет попасть на мост «Багратион».

- Благоустроят площадь Краснопресненская Застава и дворы по соседству с ней. На Красногвардейском бульваре и на Зоологическом бульваре между Большой Грузинской и Зоологической улицами появятся новые скверы.

- Восстановят и полностью обновят памятник конструктивизма Дом Наркомфина.

- Откроют три новых детсада - в Зоологическом переулке, в Мукомольном и Причальном проездах, а также три новые школы - на улице Подвойского, в Большом Тишинском переулке и в Причальном проезде.

ТАГАНСКИЙ

ДЕТСАДОВ И ПОЛИКЛИНИК СТАНЕТ БОЛЬШЕ

- Проведут капремонт Театра русской драмы, четырех музыкальных школ и всех районных библиотек.

- В поликлинике № 46 на Рабочей улице появится пристройка к главному корпусу. Врачи смогут принимать в новом здании дополнительно до 500 пациентов в день. Попасть на прием станет проще и удобнее.

- Построят новый детсад на 200 мест на 2-й Дубровской улице.

- Благоустроят 5 улиц и 14 соседних с ними дворов, а также проведут реконструкцию 11 спортплощадок, поставят новые игровые комплексы для детей.

- На улице Мельникова появится новостройка на 386 квартир для переселенцев из пяти хрущевок, сносимых по программе реновации.

В детском зоопарке животных можно кормить и гладить. Фото: stroi.mos.ru

ЧТО ЕЩЕ

Тверской район: реставрация Политехнического музея, гостиницы «Метрополь», церкви Ильи Пророка на Новгородском подворье, фрагмент стены Китай-города с элементами башни; строительство детского хосписа «Дом с маяком».

Красносельский район: строительство стартовых жилых домов для участников реновации, капремонт двух музыкальных школ, благоустройство всех дворов жилых домов и спортплощадок.

Замоскворечье: реконструкция площади перед Павелецким вокзалом, строительство протонно-лучевого центра для лечения онкобольных в Морозовской больнице, реставрация церкви Флора и Лавра на Зацепе.

Хамовники: реставрация дома-музея Тургенева и музея Булгакова, строительство многофункционального плавательного комплекса и теннисного клуба в «Лужниках», благоустройство всех дворов жилых домов, установка 150 новых фонарей вдоль дорог и во дворах.