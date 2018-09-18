Путин попросил Собянина работать еще лучше

СЕГОДНЯ 14:32 2018-09-18T14:59:24+03:00

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Вдоль Китайгородской стены стояла очередь в добрую сотню метров из солидных мужчин в дорогих костюмах и женщин вечерних платьях. Эта очередь на Собянина была, пожалуй, не меньше знаменитой очереди на Серова. Только двигалась значительно быстрее и узнаваемых лиц в ней было гораздо больше. Инаугурация мэра Москвы была назначена в непростом месте - парке "Зарядье", ставшем символом радикального обновления столицы. Более того - в концертном зале в этом парке, который Владимир Путин и Сергей Собянин совсем недавно официально открывали.

Инаугурация Сергея Собянина.Торжественная церемония вступления в должность мэра проходит в новом концертном зале в парке Зарядье

На церемонию собрались политики, актеры, общественные деятели, главы всех конфессий. Музыкант Игорь Бутман пришел без саксофона. Василий Лановой встал в первый ряд, как в шествии "Бессмертного полка", а Александр Ширвиндт предпочел затеряться в задних рядах. Митрополиту старообрядцев Корнилию пришлось положить на ленту просвечивающей сумки машины свой посох. Патриарх Кирилл появился в зале непосредственно перед входом президента и мэра, приложиться за благословением к руке патриарха успел только стоявший рядом депутат Петр Толстой.

Инаугурация мэра Москвы состоялась в парке "Зарядье".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я искренне благодарю москвичей за их высокий уровень доверия по отношению ко мне, - сказал Сергей Собянин. - В ближайшие годы мы должны проделать большую сложную работу, сконцентрировать все свои силы, умения и ресурсы, чтобы решить те проблемы, которые стоят перед городом.

Сергей Собянин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин в День города на этом же самом месте уже давал свою оценку развитию Москвы, но праздник - хороший повод повторить добрые слова.

- Поздравляю вас со вступлением в должность мэра, - повернулся он к Собянину. - Жители столицы оказали вам поддержку, доверие, оценили ваше умение работать с большой отдачей, держать слово. Пять лет назад вы представили масштабную программу развития столицы. Планка была задана очень высокая, и вы доказали, что умеете решать самые сложные задачи, добиваться позитивных перемен.

Президент отметил и изменение облика города, и темпы строительства метро, и даже программу реновации. В его речи были и слова обращенные лично к Собянину.

Владимир Путин - вновь избранному мэру Москвы: "Вы доказали, что умеете решать самые сложные задачи".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы с вами работаем вместе давно, многие годы. На всех участках вы проявляли свои лучшие качества – надёжность, настойчивость, открытость ко всему новому, - сказал Путин. - Уверен, что и дальше вы будете работать так же эффективно во благо нашей столицы и всей России, ради людей.