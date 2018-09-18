Певец-депутат Данко: В нашем доме культуре Бузовой не будет!

СЕГОДНЯ 18:38 2018-09-18T18:45:31+03:00

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Единый день выборов принес Москве и Подмосковью настоящий "звездопад". Только на прошлой неделе мы знакомились с новоиспеченным депутатом Красногорска – американским бойцом, а с недавних пор и новым русским гражданином Джеффом Монсоном. Но не Монсоном единым славятся новобранцы: в новомосковских Ватутинках выборы выиграл 49-летний певец Данко, чьим хитам из нулевых «Твой малыш» и «Московская ночь» народ подпевает до сих пор. За него отдали 500 голосов – и этого хватило, чтобы в поселении с населением в несколько тысяч занять депутатское кресло.

КОТЯТА ВНЕ ПОЛИТИКИ

Данко – в миру Александра Валерьевича Фадеева здесь знают не только по телеэфирам.

- Так он же наш, местный, сколько раз тут на площади и в зале выступал, - говорит работник местного Дома культуры. – А что, хороший парень.

За автографами и селфи очередь к артисту не выстраивается. Пока мы общаемся на улице, школьники и мамы с колясками спокойно проходят мимо. Да и выглядит Данко не как звезда. Джинсы, косуха, байк. Правда, легендарный «Харлей Дэвидсон».

- В этом году купил, впервые решил попробовать два колеса, - признается певец, наглаживая блестящие бока своего «Харлея». – Не так уж дорого, он подержанный, обошелся мне в 300 тысяч. Рублей, конечно. Я же не олигарх!

Данко, как он сам себя называет - «москвич в третьем поколении» до депутатства дорос постепенно.

- Когда успешный человек зарывается, судьба его осаживает. Так и со мной произошло. Пять лет назад у меня родилась дочь с тяжелыми патологиями - у Агаты ДЦП, она не слышит, не видит, не осознает происходящего. С тех пор я полностью изменил свою жизнь. 30 лет курил по 2 пачки в день – бросил сразу, к алкоголю вообще не прикасаюсь. Появилась масса нерастраченной энергии, захотелось заняться чем-то полезным. А год назад я купил дачу в Ватутинках – шесть соток, летний домик. Поселок хороший, но в социальной сфере много пробелов. И вот друзья мне посоветовали пойти в депутаты. Оказалось, каждый может подать заявку. Так я и сделал - просто пришел с улицы.

В политику артист подался не за длинным рублем – в статусе народного избранника Данко-Фадеев будет работать бесплатно.

- Не все понимают, что муниципальные депутаты никакого отношения к политике не имеют. Они занимаются дорожками, полисадниками, качелями, да хоть бы котятами, которые мерзнут в подвалах, - объясняет артист. – Мне многие говорят – вот ты артист, твое дело петь и плясать. Что за профессиональный шовинизм! Если я певец, мне теперь застрелиться, что ли? Среди моих коллег есть пенсионеры, бывшие военные, врачи, учителя… Какое отношение имеет военный к котикам? Построить их, ать-два? Депутат это не профессия, его задача отстаивать интересы людей. Например, нужно людям нужно фонарь поставить: они ходят, пороги обивают, а все бестолку. А я приду, депутат, открою дверь, скажу – «Фонарь сделайте!» – и мне отказать не смогут. Обязаны взять на карандаш.

БАБУШКИ ПЕРЕЖИВАЮТ

В округе певца-депутата шесть домов, где все лето он обивал пороги. Говорит, обошел каждую квартиру, познакомился с пенсионерами, с молодыми семьями. И действительно, в первом же дворе, куда мы идем на прогулку по депутатским «владениям», нас останавливает бабушка-божий одуванчик.

- Конечно, я вас помню, - улыбается пенсионерка Евгения Максимовна. – Вы когда ко мне летом пришли, я как раз Первый канал смотрела, а там вы с Машенькой (новая девушка артиста – прим.авт.). И тут звонок в дверь – и вы вдвоем на пороге. Как в Простоквашино: «А вашу маму и тут и там показывают!». Как у вас с Машей дела?

- Спасибо, хорошо. Она мне тогда сильно помогла. Одному сложно, в руках календари, анкеты, газеты, а еще в блокнот все время что-то записываешь. Удивительное дело - все до этого все мои девушки хотели только что-то получить, а потом в грязь втоптать. А Маша не такая.

- А с бывшей женой у тебя как, сынок, – помирились? Деткам помогаешь? – похоже, личная жизнь народного избранника ватутинских избирателей волнует даже больше благоустройства.

- Конечно, помогаю. Я со старшей дочкой каждый день общаюсь. Нужен ей был дорогой ноутбук – я подкопил денег, съездил в Питер, купил. Балет ей оплачиваю. Агате помогаю, чем могу. Но с их мамой по-прежнему разлад - не всегда получается хорошо расстаться.

С гражданской женой Натальей артист прожил 15 лет. А летом, в самый разгар предвыборной кампании, в СМИ грянул скандал: «Данко бросил жену с ребенком-инвалидом ради тусовщицы!». Новой возлюбленной певца оказалась диджей Мария Силуянова – молодая, красивая, смелая. Одним словом, типичная разлучница.

- Меня тут же обвинили во всех смертных грехах, - качает головой певец. – И алименты я не плачу, и бросил Наташу… Но я ее не бросал! Наташа мне лично сказала, что она меня больше не любит, что у нее новая семья – иди гуляй. Ну я и пошел гулять. А сейчас меня виноватым выставляют. Поверьте, она ни в чем не нуждается – богаче меня намного. Квартира трехкомнатная, новая машина. Я ей ремонт шикарный сделал, мебель купил. Ради дочки пошел по фондам с протянутой рукой, переступил через свое самолюбие. И до сих пор помогаю деньгами. А алименты не оформляю, потому что не люблю, когда на меня одевают поводок. Я и так все делаю для детей.

СПЛОШНАЯ «ИБИЦА»

Депутатскую корочку Данко-Фадеев получит 27 сентября. И сразу обещает развить бурную деятельность.

- У меня такой опыт – жалко терять, - признается артист. – Я ведь изначально к эстраде отношения не имел, 20 лет протанцевал в Большом театре. Застал Уланову, Плисецкую, Гордеева – весь цвет у меня преподавал. В шоу-бизнесе это не применить: это как мотор от ракеты к велосипеду пристраивать. А тут я могу сделать что-то интересное. В Ватутинках есть дом культуры – почему не организовать тут балетный класс? Я бы мог подобрать хороших педагогов и вообще развивать культуру. У нас ведь сейчас один хайп – чем пошлее, тем лучше. Сплошная «Ибица» и «Цвет настроенья синий» (скандальные хиты Филиппа Киркорова – Прим.авт.), в интернете лавина маленьких любителей Бузовой. В нашем ДК такого не будет! Детям надо прививать хороший вкус.

Кроме того, в планах народного избранника – развивать спорт и медицину:

- Столкнувшись с ДЦП дочери, я практически сам стал врачом. Перелопатил множество методик, лекарств, познакомился с профессионалами. В Ватутинках нет даже кабинета врача общей практики, а я знаю людей, которые готовы здесь работать бесплатно. И так во многом – это поселению нужна свежая струя. Поэтому я и пришел.