Международный эксперт Вукан Вучик поддержал транспортное развитие Москвы

СЕГОДНЯ 17:15 2018-09-18T17:14:51+03:00

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По словам эксперта, московская транспортная система развивается гораздо быстрее транспортных систем многих западных городов.

Во время своего визита в Москву эксперт посетил ряд транспортных объектов: депо имени Баумана, парк электробусов на улице Бочкова, музей Московского метрополитена, зарядную станцию электробусов на ВДНХ, Центр организации дорожного движения. Кроме того, профессор вместе с Максимом Ликсутовым проехал на трамвае нового поколения Витязь-М и на электробусе.

«Я много лет слежу за Москвой. Раньше в городе были очень серьёзные проблемы в области общественного транспорта и заторов из-за большого числа автомобилей. Однако Москва очень быстро пришла к пониманию, что автомобиль – это не приоритет в городе. И сегодня я рад отметить, что при действующем мэре проведена большая работа, сделаны верные шаги, и ситуация в последние годы сильно изменилась в лучшую сторону. Москва – город мирового уровня в сфере транспорта, опережающий такие мегаполисы США как Детройт, Лос-Анджелес и Чикаго.

Москва становится удобной для людей. В городе ввели зоны платной парковки, теперь хаотично брошенные автомобили не мешают движению транспорта и не создают аварийных ситуаций. Кроме того, в Москве не расширяют улицы для движения автомобилей, а перепланируют с учетом удобства для пешеходов. Благодаря ряду мер выросла роль наземного транспорта. В Москве убрали маршрутки, заменив на автобусы. В наземном транспорте отменили турникеты, которые уменьшали скорость посадки и высадки пассажиров. В городе появились выделенные полосы для общественного транспорта. Москва приняла решение в будущем отказаться от закупки дизельного городского транспорта, что очень важно для экологии. Города, которые делают ставку на электрический транспорт, становятся удобными для проживания, экологически чистыми, по ним приятно ходить. Самое главное, политика Москвы направлена на то, что в центре внимания теперь человек, а не автомобиль. Развиваются пассажирские сервисы, перевозки пассажиров становится комфортнее, но всегда есть, к чему стремиться и куда улучшаться. Уверен, что с поддержкой горожан все инновации и реформы будут проходить проще», - рассказал эксперт.

«Во время визита господина Вучика в Москву, мы постарались показать ему то, что уже было сделано в городе, а также то, с чем только предстоит работать. Мнение такого авторитетного эксперта – это высокая оценка инициатив Транспортного комплекса и всего Правительства Москвы. Мы вдохновились его одобрением и будем дальше продолжать воплощать идеи удобного, чистого, эффективного города» - рассказала Алена Еремина, пресс-секретарь Департамента транспорта.