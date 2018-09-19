Мишка косолапый бродит возле МКАД

СЕГОДНЯ 01:29 2018-09-19T01:32:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот так пойдешь осенним денечком в лес за опятами, на пенек присядешь, а там на деревьях следы от когтей и кора содрана. Никак Михаил Потапыч заходил. А может, и до сих пор здесь? Вон там, в чаще... И сразу начинают мучить посторонние шорохи. Шуршание. И как-то не до грибов становится. Хотя специалисты говорят, что мишка людей боится и от нечего делать к человеку не выйдет. Но проверять не хотелось бы.

ОТ ТОПТЫГИНА НЕ УБЕГАТЬ, В ГЛАЗА ЕМУ НЕ СМОТРЕТЬ

И все-таки. Речь идет о лесах в районе Электроуглей. А это, на минуточку, всего 35 км от Москвы. В соцсетях появились фотографии, сделанные в тех местах. На них стволы деревьев напоминают обглоданные кости. Кора отсутствует. А на ее месте полоски от когтей.

- Очевидно, заходил Топтыгин, - сообщил «КП» биолог-охотовед, академик РАЕН Анатолий Кудактин. - И, вероятно, еще весной. Он таким способом метит территорию. И показывает, кто в лесу хозяин.

Не знаю, как вам, а лично мне стало не по себе. Ведь я как раз на этой неделе собираюсь поехать за опятами. Дожди прошли хорошие. Так что самое время.

- Чтобы медведь к вам не вышел, нужно производить какой-нибудь шум, - говорит академик. - Трещать веткой под ногами. Покашливать. Может быть, даже напевать что-нибудь. И хищник обойдет вас стороной. К Москве он подобрался, видимо, потому, что нашел там пищу. Эти ребята могут за день 20 км пройти.

Утешает, что всего в лесах области около пятнадцати медвежьих особей (см. «Официально»). То есть на одного Мишу, учитывая площадь Подмосковья, приходится почти три тысячи квадратных километров. Наивная, но занимательная арифметика.

И все же. Как быть, если медведь оказался рядом с вами? Отвечает эксперт движения «Защитим природу», а также ответственный редактор Красной книги Москвы Борис Самойлов. По его словам, нужно замереть и не пытаться убежать.

- У медведя хорошо развит инстинкт преследования, - говорит Самойлов. - И велика вероятность, что медведь побежит за вами. Это с виду он такой большой и неуклюжий. А километров сорок в час втопит запросто.

- Так что же делать?

- Не поворачиваться к хищнику спиной. Стоять на одном месте и не смотреть ему в глаза. Медведь может подойти к вам вплотную, всего обнюхать и отступить.

Лучше такое не представлять.

ЛОСЕЙ БОЛЬШЕ - И ОНИ ТОЖЕ ОПАСНЫ

Короче, если верить спецам, нашествие диких косолапых зверей нам не грозит. Попробуй еще найди их. Но бывают исключения. Например, в частных домах Подмосковья медведей иногда заводят ради забавы. Как это по-русски - пригласить гостей и, набравши градуса, во время застолья подвести их к вольеру. А там сидит бурый медведь. Озирается. Мотает башкой. И, как правило, вызывает восторг у зрителей. Но зачастую такие игрушки надоедают хозяевам. Они вывозят их в лес. И бросают там.

- Такие животные людей не боятся, - говорит Борис Самойлов. - И даже наоборот. Оголодав по неопытности, могут кинуться на человека. Я однажды видел в Щелковском районе медведя, которого бросили хозяева. Совершенно бесстрашный. Со сломанной механикой природного поведения.

Проще говоря, неприспособленный.

Самое интересное, что когда вы идете по лесу, трещите ветками и напеваете Стаса Михайлова, медведи расступаются во все стороны, а вот лоси - наоборот: могут расценить посторонние звуки как враждебные и во время гона остро на них реагировать (он начинается в середине августа и заканчивается в начале октября - то есть сейчас самый разгар). В Подмосковье сегодня живут около 250 лосей.

- Лось - животное подслеповатое, - рассказывает охотник с многолетним стажем Андрей Горьков. - И с ним можно попробовать сыграть в прятки. Встать за толстый ствол дерева. Одновременно пятясь спиной назад. Затем присесть и спрятаться за валежник. И так постепенно скрыться. Если пойти ему навстречу, он может подумать, что вы на него нападаете. И начнет бить передними копытами.

Кстати, сохатые тоже обдирают кору с деревьев. Но делают это рогами. И таких полосок, как от медвежьих когтей, не оставляют.

Вот такие характерные следы оставляют после себя хозяева леса - бурые медведи. Фото: facebook.com/Виктор Замятин

ОФИЦИАЛЬНО

Численность бурого все время растет

Природоохранный фонд «Верховье» (некоммерческая организация) ведет мониторинг редких видов животных, занесенных в Красную книгу Московской области. К ним относится и бурый медведь. В настоящий момент в области обитает всего 15 таких хищников - большинство в западных и северных районах.

- Берлоги и самки с детенышами, молодые особи были обнаружены в Можайском и Шаховском районах, - рассказали в пресс-службе Министерства экологии Московской области. - Есть молодые медведи и на севере Сергиево-Посадского района, а также под Талдомом и Клином. Даже на юге области в районе Серебряные Пруды нашли берлогу, которая использовалась не менее двух-трех лет.

Кстати, в пределах Подмосковья проходит южная граница ареала вида в европейской России. Медведь у нас обитал до конца XVIII века, но потом из-за интенсивной охоты стал очень редок. Охоту на него в Подмосковье запретили с середины прошлого века.

- И лишь в 1970-х годах вид снова стал периодически расти на севере Подмосковья, - добавили в областном Министерстве экологии. - А с 1980 - 90-х годов вновь стал постоянным обитателем области. Численность медведя в Подмосковье в очень значительной степени зависит от плотности популяций соседних областей. В последнее десятилетие численность медведей в Тверской области возросла до 3000 особей, в Ярославской - до 650, в Смоленской - до 500 особей. В последние годы медведи или свежие следы их пребывания стали встречаться чаще. Так, ученые и волонтеры, ведущие мониторинг в окрестностях заказника «Журавлиная родина» (Талдомский район) только за 2017 - 2018 годы зарегистрировали более 10 встреч с медведями разного возраста.

КСТАТИ

А что с грибами?

По словам миколога Михаила Вишневского, сейчас в подмосковных лесах больше всего опят. Они есть практически везде.

- Но также можно найти и лисички, и подберезовики, и сыроежки, и чешуйчатки, - сообщил «КП» миколог. - Кое-где растут моховики. Вообще этот год на грибы получился небогатым. Лето было очень жаркое. Сухое. И это, конечно, сказалось.

- А каких грибов ждать в ближайшее время?

- Скоро пойдут осенние говорушки, рядовки, поздние вешенки, гигрофоры, зимний опенок.

- Сейчас все идут за опятами. Чем они хороши?

- Лично я люблю самые молодые грибочки горячей засолки. Если готовить, просто жарю, а потом добавляю сливки и лук. Из крупных сушеных опят получается очень наваристый суп. К тому же недавно в них нашли активные компоненты против болезней Альцгеймера и Паркинсона.

- Если я неопытный грибник и сомневаюсь, рядовку я сорвал или поганку, кого спросить?

- В Фейсбуке есть группа «Что за гриб?». Вступайте. Там много специалистов. Есть еще интернет-форумы. Например, ГСП (грибы средней полосы).

«Комсомолка» рекомендует уникальную географическую энциклопедию «Охотское море». Издание можно приобрести на shop.kp.ru и в фирменных магазинах «КП».

«Комсомолка» рекомендует уникальную географическую энциклопедию «Охотское море». Издание можно приобрести на shop.kp.ru и в фирменных магазинах «КП».

Альбом стал лауреатом конкурса «Книга года: Сибирь-Евразия» в номинации «Лучшая краеведческая книга-2018».