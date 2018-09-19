2018-09-19T14:28:21+03:00
Происшествия

В Москве накрыли крупнейшую за последние годы сеть подпольных казино - 15 закрытых клубов

Все они действовали под вывеской легальной букмекерской конторы [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Во время рейда двери незаконных казино и букмекерских контор приходилось выламывать.Во время рейда двери незаконных казино и букмекерских контор приходилось выламывать.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Столичные следователи разбираются в системе подпольных игровых клубов, которая действовала в Москве более двух лет. На днях силовики разом нагрянули сразу по нескольким адресам. Спецоперацию проводили силами сразу нескольких ведомств. ФСБ, полиция, Следственный комитет… С виду - легальные букмекерские конторы, но в потайных помещениях, закрытых от обычных посетителей - казино с крупье, залы с «однорукими бандитами». В общем, в лучших традициях 90-х.

Как минимум с мая 2016 года сеть подпольных казино работала под маскировкой вполне себе легальной букмекерской конторы. ООО «Панорама» открывала в разных районах города точки под вывесками «ГринБет», «ЮнионБет», «ВинЛайн».

- В ходе спецоперации пресечена незаконная деятельность 15 игровых клубов и казино, - сообщают в московском управлении Следственного комитета. - Проведено более 80 обысков в офисных и жилых помещениях, задержано более 100 человек.

В Москве задержали организаторов крупнейшей сети подпольных казино.

В следствии отмечают, что помимо рядовых исполнителей удалось задержать и руководителя подпольного игрового синдиката - некоего А. Е. Бажанова. Тем временем продолжается поиск других лидеров и участников группировки.

- В преступном сообществе действовала строгая конспирация, - рассказывают в СК, - низовые члены не знали руководителей. Связь с ними осуществлялась посредством современной IP-телефонии и мессенджеров. Роли соучастников были четко распределены. Существовала строгая иерархия, руководителя преступной организации знал ограниченный круг соучастников из числа приближенных и доверенных лиц.

Оборот подпольной сети казино - сотни миллионов рублей в месяц. Лидеры группы жили в загородных особняках на территории элитных подмосковных поселков, катались на автомобилях премиум-класса в сопровождении машин охраны. Для перелетов за границу и по стране фрахтовались бизнес-джеты.

Почти половине задержанных в итоге собираются предъявить обвинение по статьям «организация преступного сообщества» (лишение свободы до 10 лет) и «незаконная организация азартных игр группой лиц в особо крупном размере» (до 6).

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