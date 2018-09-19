В Москве по делу о похищении певца Авраама Руссо задержали бывшего водителя Тельмана Исмаилова

СЕГОДНЯ 18:50 2018-09-19T19:03:28+03:00

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В Москве продолжается расследование похищения популярного в 2000-х певца Авраама Руссо. Напомним, недавно Руссо подал заявление об этом в Следственный комитет. По его словам, эпизод случился еще в 2004 году - якобы бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов поручил своему племяннику похитить певца, чтобы заставить подписать продюсерский договор – по этому договору львиная доля прибыли с концертов и продажи альбомов доставалась бы фирме Исмаилова. Руссо вывезли на машине в неизвестное ему место, избили (перелом носа, сотрясение головного мозга), а потом отпустили.

На днях задержали того самого племянника Тельмана Исмаилова - Заура Марданова, бывшего директора элитного ресторана «Прага». По версии следствия в похищении Руссо участвовали не меньше семи человек. Еще одного сегодня доставили в Бассманный суд - следствие ходатайствует об аресте некоего Владимира Гусакова, который когда-то работал у хозяина Черкизона водителем. Вполне вероятно, мужчина сегодня будет арестован.

Тельман ИсмаиловФото: Евгения ГУСЕВА

- Гусаков является фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья», - сообщают в следствии. - Максимальное наказание по ней - до 12 лет лишения свободы.

Напомним, певец Авраам Руссо появился на российской эстраде в 2001 году. В то время в кулуарах рассказывали историю его успеха. Якобы в одном из ресторанов на Кипре музыканта с сильным голосом (сам Руссо родом из Сирии) заметил Тельман Исмаилов. Он предложил певцу перебраться в Москву и работать в принадлежащих ему ресторанах. Уже там на Авраама обратил внимание продюсер Иосиф Пригожин, который помог заключить первый контракт со звукозаписывающей компанией. Самыми известными песнями в исполнении Руссо стали, пожалуй, два дуэта с Кристиной Орбакайте - «Я не отдам тебя никому» и «Любовь, которой больше нет». В 2006 году внедорожник Авраама Руссо расстреляли из автомата «Калашникова». Певец был ранен, но сумел уехать с места нападения. Позже его прооперировали в Институте имени Склифосовского, изъяли три пули - из голени, спину и бедра. Едва оправившись, Руссо принял решение бежать из страны с женой и детьми. С тех пор семья постоянно живет в США - оттуда родом супруга музыканта.

Тем временем Тельман Исмаилов и сам мигрировал из России. Суд арестовал его заочно как заказчика убийства двух бизнесменов.