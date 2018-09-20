«Сила Сибири» вышла на финишную прямую

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-19T21:46:40+03:00

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«Сила Сибири» - проект эпохальный. Новый газопровод позволит России поставлять «голубое топливо» в Китай, который справедливо называют мировой фабрикой. Объект находится на контроле у лидеров обеих держав. Неудивительно, что его окружает масса слухов и сомнений. Ключевое из них - успеет ли Россия построить свою часть газопровода.

Корреспондент «КП» отправился с инспекционной поездкой на российско-китайскую границу в Благовещенск.

МЕРЗЛОТА И ГРАНИТ

«Сила Сибири» начинается с Чаяндинского месторождения, которое располагается в Якутии. В районе Благовещенска труба уходит в Поднебесную. Со стороны Китайской Народной Республики работы над приемной частью газопровода стартовали летом 2015 года в приграничном городе Хэйхэ. С российской стороны финишные более 1000 километров трубопровода - от Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) до границы с Китаем, компрессорную, газоизмерительную станции и другие технологически необходимые для транспортировки газа объекты строит Группа компаний «Стройгазмонтаж».

- На сегодня сварено 1090 километров из 1131 трубопровода нашей части проекта. Активно монтируем запорно-регулирующую арматуру и краны, - пояснил заместитель генерального директора компании «Стройгазмонтаж» по строительству объектов Сибири и Дальнего Востока Игорь Кузнецов. - Одновременно возводим инженерные сети вдоль линий электропередачи, радиорелейные станции. Работаем над компрессорной станцией «Зейская». На сегодня готовность этих объектов в районе 20 - 25%, но у нас нет никаких сомнений, что мы их сдадим в срок. В декабре 2019 года газ пойдет в Китай.

Однако такая уверенность дается нелегко. Трубопровод проходит в сложных природно-климатических условиях: в Якутии через вечную мерзлоту и горные хребты, где предостаточно карстовых, гранитных и базальтовых пород; в Амурской области через реки и болотистую местность. Выручает лишь немалый опыт строителей. В этом году Группа компаний «Стройгазмонтаж» отмечает юбилей - 10 лет с момента основания. Но дочерние предприятия, которые в нее входят (смотрите «О компании»), со времен СССР активно участвовали в строительстве газопроводов и компрессорных станций по всему Союзу.

Первую очередь Крымского моста компания запустила в 2018 году. Фото: most.life

ФУНДАМЕНТ-СОРОКОНОЖКА

Командировка на Дальний Восток планировалась еще два месяца назад, но ее пришлось отложить - Забайкальский край, Бурятию и Амурскую область захлестнуло наводнение. Погода позволила отправиться на границу с Китаем лишь в конце августа.

Семь часов в самолете. В Благовещенске дождь. До городка Свободный, рядом с которым строят компрессорную станцию «Зейская», два часа хода на машине. Водитель Юра со смехом описывает одну из картин недавнего паводка: грузовик пытается преодолеть участок трассы, ушедший под воду на два метра, а рядом рыбаки устанавливают сети - в поле, где еще недавно скотина гуляла.

- Грунты здесь плохие: небольшой дождь - и все кругом превращается в болото. В почве много глины, вода не впитывается, - объяснил причину природного катаклизма Вячеслав Морозов, заместитель главного инженера по строительным работам компании «Газрегион». - Поэтому, прежде чем строить очередной объект, заменяем грунты на сухие и уплотняемые.

Компрессорная станция - сердце транспортной системы, которое нагнетает метан в трубопровод. Задача «Зейской» - «дожимать» с нужным давлением газ до границы с Китаем. На станции планируется установить три перекачивающих агрегата мощностью по 32 МВт каждый и еще два по 16 МВт. Таким образом, общая мощность станции составит 128 МВт.

К работе над объектом строители приступили в ноябре 2017 года. Условия зимой здесь экстремальные: минус 40 и ветер. Уже через пару минут закутанное в шарф лицо покрывается коркой льда. Земля промерзает вглубь на два метра. Как строить в таких условиях?

- Ставим тепляк (временное сооружение), нагнетаем в него горячий воздух, - пояснил старший прораб компании «Газрегион» Эльдар Мечиев, для которого «Зейская» - уже четвертая станция в трудовой биографии. - Земля промерзла, поэтому ее сначала разрыхляем. Потом роем котлован и сразу заливаем бетон. Потому что если заливку оставить на следующий день, к тому времени земля промерзнет еще на пару метров. А если поставить бетонный фундамент на мерзлую землю, то в середине лета, когда почва оттает, фундамент завалится.

По этой же причине - из-за промерзания земли - под всеми объектами компрессорной станции установлен столбчатый фундамент. Проще говоря, помещения стоят на бетонных колоннах (больше четырех тысяч штук!), установленных через каждые шесть метров. Со стороны помещение на таком фундаменте кажется сороконожкой. И ни одну из колонн летом не пришлось переустанавливать.

Слесарь Андрей Полетов почти всю страну повидал: от Карского моря на севере до Анапы на юге.Фото: Александр ЗЮЗЯЕВ

ОТ ЛАБОРАТОРИЙ ДО УКРЫТИЙ

Компрессорная станция состоит из целого комплекса объектов. Причем как производственных, так и административных. По сути дела это автономный город в чистом поле.

Прекратилась подача электричества, хотя энергоснабжение предусмотрено по первому классу? На станции запустят дизель-электростанции и аккумуляторный блок. Качество газа, прокачиваемого по трубопроводу, изучается в специальной лаборатории.

Сейчас на станции работает около 500 строителей. Фундаментные работы давно завершены. Самые важные для станции объекты уже под крышей (в том числе и газоперекачивающие агрегаты, которые устанавливают на фундамент и только потом вокруг них возводятся стены). Некоторые административные здания пока напоминают полуфабрикаты, поэтому именно сюда в настоящее время брошены основные силы строителей.

- До морозов все здания накроем крышей, чтобы зимой можно было заниматься отделочными работами и прокладкой коммуникаций, - сообщил главный специалист по общестроительным работам СГМ Андрей Марус. - Строительство компрессорной станции сейчас идет с опережением графика.

Кроме того, Группа компаний СГМ строит ЛПУ № 5 на подходе к городу Свободный с большим количеством теплых складов, ангаров и стоянок для техники и оборудования, трехэтажным общежитием на 250 вахтовиков, столовой, спортивным комплексом и даже противорадиационным укрытием - объект-то из разряда стратегических!

Компрессорная станция - это по сути дела автономный город.Фото: Александр ЗЮЗЯЕВ

ВЫШЕ, ЧЕМ В МОСКВЕ

Все необходимое для работы компрессорной станции оборудование закуплено. Многие агрегаты установлены, а что еще не пришло - ожидают до первых заморозков. Материалы и технику везут со всей России. Специалистов, впрочем, тоже.

Слесарь механосборочных работ компании «Нефтегазкомплектмонтаж» Андрей Полетов из Ярославля больше двадцати лет строит разные газовые объекты. Почти всю страну повидал: от Карского моря на севере до Анапы на юге; в средней полосе России, в Уренгое и Надыме годами трудился.

- Когда из дома в первый раз на вахту поехал, дочка только родилась, а сейчас уже университет окончила, - мужчина сам удивляется тому, как быстро время бежит.

Компрессорную станцию «Зейская» в Амурской области слесарь называет «цивилизацией». Здесь и в бытовом плане все достойно обустроено, и зверье не особо беспокоит: видели лишь фазанов и куропаток. А под Иркутском, было дело, медведи прямо в строительный городок приходили.

- Зарплату отдают четко, вовремя. Одна часть строителей живет прямо на объекте, другая - в Свободном. Но цены там ломовые, - удивляется Андрей Полетов. - В квартире из мебели кроме двух коек ничего нет, а просят за нее 40 - 60 тысяч рублей в месяц!

Мы даже на Авито перепроверили - так и есть. Цены на аренду жилья в Свободном оказались выше, чем в Москве! Рабочие говорят, что местные жители пытаются задрать цену на жилье везде, где начинаются крупнейшие стройки современности.

На газоизмерительной станции идет монтаж оборудования.Фото: Александр ЗЮЗЯЕВ

ТРУБА В ЗЕМЛЕ

А что же с газопроводом, спросите.

С ним все хорошо - он фактически готов.

Да, значительная часть газопровода проходила по малонаселенным и труднодоступным территориям, в условиях бездорожья, из-за чего параллельно приходилось прокладывать дороги и строить мосты через реки. В горах приходилось взрывать породу: на некоторых склонах угол наклона газопровода достигает 34 градусов.

- На этапе 4.1 практически весь газопровод сварен и уложен в землю. Проводим работы по изоляции, электрохимической защите и обратной засыпке, - уточнил заместитель главного инженера компании «Ленгазспецстрой» Сергей Полухин. - Не сварены только технологические разрывы и пара километров в районе аэропорта Благовещенска - в зоне подлета самолетов, к работам приступим в ближайшее время.

А также не засыпан участок трубы в районе Амура, где предусмотрен стык с трубой из Поднебесной. Напомним, именно Китай выполняет переход трубопровода под рекой. До конца года обе части проекта планируется соединить.

Разговор с Сергеем Полухиным состоялся практически на окраине Благовещенска, на газоизмерительной станции, которая будет эксплуатироваться специалистами обеих стран: на станции оборудуют отдельный кабинет для представителей китайской стороны, с которыми будут проводить совместный контроль количества и качества поставляемого газа.

В настоящее время все помещения газоизмерительной станции построены, идет монтаж оборудования. Восемь измерительных линий (измерители ждут к декабрю, но все ключевые работы на станции к тому времени будут закончены), помещение для отбора проб и изучения качества газа, комплекс вспомогательных сооружений, компрессорная, трансформаторная подстанция, склад дизельного топлива и металлоконструкций - внушительное хозяйство!

В общем, Группа компаний «Стройгазмонтаж» работу по прокладке газопровода на 98% завершила. К весне собираются сдать компрессорную и газоизмерительные станции. После чего приступят к пусконаладочным работам. Но это уже, как говорится, дело техники.

О КОМПАНИИ

Группа компаний «Стройгазмонтаж» - ведущий холдинг страны по строительству нефтегазовых объектов. Образован в 2008 году. Принадлежит Аркадию Ротенбергу. Компания включает в себя предприятия с многолетней историей: «Ленгазспецстрой», «Краснодаргазстрой», «Газрегион», «Волгогаз» и «Нефтегазкомплектмонтаж», где работает более 16 тысяч человек. Силами Группы компаний СГМ построено свыше 27 тысяч километров газопроводов и 37 компрессорных станций общей мощностью 2999 МВт.

Предприятия холдинга активно работают и в других отраслях. Именно «Стройгазмонтаж» построил Крымский мост, связавший Тамань и Крымский полуостров, а также активно реконструирует международный детский центр «Артек».

СПРАВКА «КП»

В мае 2014 года Газпром и китайская CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту (обсуждается еще и западный маршрут транспортировки газа в Поднебесную). Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 млрд. кубометров российского газа по газопроводу «Сила Сибири» с возможностью увеличения до 60 млрд. кубов. Поставки планируется начать 20 декабря 2019 года.