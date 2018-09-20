СЕГОДНЯ 13:38 2018-09-20T13:46:43+03:00

Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с жителями сносимой пятиэтажки в рамках программы реновации в районе Северное Измайлово. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В четверг, 20 сентября, мэр Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет. Документ сохраняет все привычные для москвичей льготы, которые получают женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет. Помимо этого, в законе пропишут и новые социальные льготы для москвичей старше 50 лет.

«Согласно предложениям Сергея Собянина, столица по-прежнему будет предоставлять возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом (за исключением такси), изготавливать и ремонтировать зубные протезы (за исключением стоимости материалов) женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет», - сообщает сайт мэра Москвы mos.ru.

Кроме того, по медицинским показаниям неработающие москвичи, достигшие этого возраста, также смогут получать бесплатные путевки в санатории и оплату стоимости проезда к месту отдыха.

Еще одна льгота, которая будет действовать, как и сейчас, коснется жителей, удостоенных звания «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы». Эти пожилые люди смогут оплачивать лишь 50 процентов стоимости коммунальных услуг и проживания в квартире, получать ежемесячную компенсацию на оплату домашнего телефона и ежемесячную денежную доплату.

Москвичи в возрасте от 50 лет смогут бесплатно проходить диспансеризацию и профессиональную подготовку, а также обучаться и заниматься повышением квалификации. Дополнительные знания и предпринимательские навыки будущие пенсионеры получат по одной из городских программ. При необходимости смогут также оформить адресную социальную помощь. Среди новшеств - создание специального центра переподготовки и трудоустройства жителей Москвы в возрасте от 50 лет.

Все прописанные в новом законе льготы и помощь будут действовать неограниченный срок. Ими смогут пользоваться все москвичи соответствующего возраста. Если депутаты Мосгордумы примут документ до конца этого года, то он вступит в силу уже 1 января 2019 года.