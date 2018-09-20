Погода в Москве 20 - 26 сентября: После рекордных +26 градусов - резкое похолодание

СЕГОДНЯ 14:50 2018-09-20T15:11:21+03:00

Ещё три дня греемся и наслаждаемся солнцем! В Гидрометцентре России дали прогноз погоды в Москве на 20 - 26 сентября

Изменить размер текста: A A

Аномальное тепло, которое установилось в Москве, даже бабьим летом назвать сложно - это ж самое настоящее лето! А в ближайшие дни, судя по по прогнозу Гидрометцентра России на 20 - 26 сентября, возможна рекордная (не побоюсь этого неуместного для сентября слова) жара,

Уже в среду, 19 сентября, температурный максимум едва устоял - солнце разогрело воздух до +23,7 градуса. А рекорд для этого дня +24,2, и держится он уже больше века, с 1909 года.

Дальше - больше. В четверг, 20 сентября, теплынь разгуляется до +24 градусов, в пятницу, 21 сентября, до +25, в субботу, 22 сентября, аж до +26 градусов. И именно в этот день есть реальные шансы, что будет установлен новый температурный рекорд. А по сравнению с климатическими нормами погода будет теплее на 6 - 7 градусов, обычно такая благодать бывает в середине августа, а не в конце сентября!

РЕКОРДЫ БАБЬЕГО ЛЕТА В МОСКВЕ

Давайте сравним теплый сентябрь 2018 с температурными рекордами для этих чисел за всю историю наблюдений за погодой в Москве (а ведутся они уже 140 лет)

Дата Температурный максимум 2018 год (фактическая погода или прогноз)

19 сентября +24,2 (1909 год) +23,7

20 сентября +24,7 (1937 год) +24

21 сентября +26,9 (1937 год) +25

22 сентября +25,4 (1994 год) +26

А теперь про вторую часть прогноза, уже не столь греющую душу. С воскресенья, 23 сентября, на смену аномальной теплыни придет резкое похолодание. Станет пасмурно, зарядят дожди, днем всего +12...+17 градусов (впрочем, как и положено по климатическим нормам).

Если едете на дачу, на природу, в подмосковные загородные отели в эти выходные, берите с собой и футболки (для теплой субботы), и куртки с зонтами (для воскресенья).

В понедельник, 24 сентября, облачно, с прояснениями, временами лождь. Ночью +3...+8 градусов, днем +11...+16.

Во вторник, 25 сентября, облачно и мокро. Под утро +3...+8 градусов, днем совсем уже осенние +8...+13.