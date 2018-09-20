2018-09-20T17:21:37+03:00
Общество

Сергей Собянин о программе строительства храмов в Москве: 70 уже построено, более 50 сейчас строят

В столице продолжается масштабный проект Церкви и Государства
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Сергей Собянин и Святейший Патриарх Московский и всея Руси КириллСергей Собянин и Святейший Патриарх Московский и всея Руси КириллФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В столице продолжается программа строительства православных храмов - масштабный проект Церкви и Государства. Ее реализацию 20 сентября обсудили мэр Москвы Сергей Собянин и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на VIII заседании Попечительского совета Фонда "Поддержки строительства храмов города Москвы".

- За восемь лет построено более 70 новых храмов, более 50 сейчас находятся на разных стадиях строительства. Город взял на себя обязательства благоустройства комфортного общественного пространства возле храмов. Таким образом, москвичи получают в шаговой доступности не только храмы, но и благоустроенную территорию для прогулок и отдыха, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В начале реализации программы, которая известна москвичам под названием "200 храмов", у многих были сомнения, будут ли новые храмы только местами богослужения или же станут местами социального и общественного значения? Но поставленные цели сбываются. Большую роль здесь играют церковные общины, которые проводят благотворительные акции, помогают одиноким и пожилым людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью.

- Строя новые храмы, мы возвращаем духовно-нравственные ценности, - сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Говорил Святейший Патриарх и от чего зависит скорость строительства храмов - от финансирования и новых технологий. Для примера Храм Христа Спасителя строился 44 лет, но нынешние возможности могут позволить ускорить процесс до трех лет.

- Несколько неожиданно для Москвы новый импульс получило строительство деревянных храмов. Причем ни как временных, но и больших постоянных. С одной стороны, я одобряю появление деревянных храмов. Конечно, это дешевле и быстрее, но не думаю, что современный мегаполис должен застраиваться деревянными застройками. И вот почему: современный район, современные здания и вдруг небольшая деревянная церковь - кусочек провинции, - сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Есть вероятность, что недостаточно ознакомленные, знающие храмостроение люди воспримут такое строительство, как прошлые технологии. По мнению, Святейшего Патриарха, деревянные храмы строить можно, но дозированно. Также не нужно прибегать к деревянному строительству в связи с ускорением процесса стройки и удешевления работ.

Одновременно со строительством новых храмов в Москве идет и реставрация разрушенных церквей. В предыдущих годах, по словам мэра города Сергея Собянина, уже было восстановлено 44 памятника религиозного назначения, в их числе храмы в Зарядье, на Пятницкой, на Большой Ордынке.

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