Через детский технопарк - в будущую профессию

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-21T02:25:38+03:00

На занятиях ребята могут получить азы профессий, которые будут востребованы в будущем. Фото: Наталия ГАРЦЕВА

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Нынешним мамам и папам такое и не снилось. Сами посудите! Если бы кто-то в 80-е или 90-е сказал, что их дети будут программировать роботов, запускать в небо дроны-беспилотники или писать программы для компьютеров, которые помещаются в кармане брюк… В это не поверил бы даже самый неисправимый мечтатель. Но это тогда. А сегодня и самодельные роботы, и печать любого предмета на 3D-принтере - обычная история. Московские школьники осваивают новейшие технологии в детских технопарках (их уже 14!), которые объединены брендом «Лига будущего». Здесь подростки имеют возможность найти себя, раскрыть свои таланты, получить азы профессий, которые будут востребованы в будущем.

«МАМА, Я ХОЧУ ЗДЕСЬ ЗАНИМАТЬСЯ!»

- Обычно родители приводят своих ребят на мастер-классы в дни открытых дверей, - говорит преподаватель одного из технопарков. - Тащат чуть ли не за руку. Школьники не понимают, зачем им это надо. А после занятия ребенок просит: «Мама, я хочу здесь заниматься!».

А чему тут удивляться. Здесь по-настоящему интересно! Технологии, которые здесь используются, в детстве нынешних пап и мам казались далекой фантастикой из книг Кира Булычева.

- Наибольший интерес у детей вызывает работа с 3D-принтерами, - рассказывает научный руководитель детского технопарка «Кулибин ПРО» Алексей Мельков. - У нас сейчас в общей сложности девять 3D-принтеров, которые используют разные материалы и технологии печати. Детей буквально завораживает процесс создания модели в компьютере и как она потом медленно, слой за слоем, превращается в реальный объект. Многим нравится программировать роботов, которые управляются с помощью мобильных устройств, - это те же технологии умного дома.

Детский технопарк «Инжинириум» МГТУ имени Баумана также предлагает обучение робототехнике, 3D-моделированию, а также основам строительства космических аппаратов. При этом некоторые новые направления задают сами же дети.

- Мы с ребятами этим летом сделали подводного робота, - говорит руководитель проекта «Инжинириум» Маргарита Стоянова. - Он умеет погружаться на глубину до пяти метров и вести подводную съемку, передавая наверх картинку в режиме реального времени. Тестовые испытания прошли в Лефортовском пруду. Дети увидели, что водоем давно не чистили, там много мусора. Поэтому нашего робота мы теперь доделываем, хотим научить его собирать под водой мусор…

ЗА ТАЛАНТАМИ СЛЕДЯТ РАБОТОДАТЕЛИ

В детском технопарке равных возможностей РГСУ, куда мы приехали, детей также обучают по нескольким дисциплинам, связанным с 3D-печатью. Кроме того, здесь школьники тренируются на современных станках с ЧПУ (числовым программным управлением) - это техника, которая уже сейчас заменяет на производствах старые фрезерные и токарные станки.

В учебной лаборатории сейчас занимаются ребята 14 - 15 лет. Причем больше половины слушателей - девчонки!

Девятиклассница столичной школы № 1411 Маша Шилова старается максимально просто объяснить мне, 38-летнему, что такое реверсивный инжиниринг, азам которого ее здесь учат.

- Например, у вас есть сломавшаяся деталь. Вам нужно сделать точно такую же, но нет чертежей. Все пропорции детали снимаются с помощью 3D-сканирования. Но при этом машина не может самостоятельно изготовить точную копию. Анализирует человек, он вносит коррективы, и в итоге получается точно такая же деталь…

- В наших образовательных программах участвуют партнеры - производственные компании, - объясняет руководитель Детского технопарка РГСУ Елена Шмакова. - И они следят за самыми талантливыми ребятами. Тех, кто им подходит, могут вести и во время будущей учебы в университете, а затем трудоустраивать. В детских технопарках есть практика подписания отложенных трудовых договоров - это гарантия, что самые способные ученики сразу после вуза зачисляются в штат ведущих компаний.

На текущий момент со слушателями детских технопарков Москвы компании заключили уже около ста отложенных трудовых договоров. Например, компания «Технологии переработки материалов» подписала документы с несколькими ребятами из «Инжинириума». То есть сегодняшние школьники уже точно знают, где их ждут через несколько лет - после окончания университета!

КСТАТИ

Записаться и получить информацию по любому из 14 действующих в Москве детских технопарков можно на сайте imoscow.mos.ru в разделе «Образование».