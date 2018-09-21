Фестиваль "Круг света 2018" в Москве: прямая онлайн-трансляция церемонии открытия

СЕГОДНЯ 16:39 2018-09-21T16:51:13+03:00

Мультимедийное шоу совместит в себе световые и лазерные проекции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прямая онлайн-трансляция открытия фестиваля "Круг света", которое начнется 21 сентября 2018 года в 20.30 по московскому времени на Гребном канале [видеотрансляция]

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Церемония открытия фестиваля "Круг света 2018" на Гребном канале в Москве пройдет в пятницу, 21 сентября. Прямая онлайн-трансляция начнется в 20.30 по московскому времени.

Мультимедийное шоу совместит в себе световые и лазерные проекции, танцы фонтанов воды и огня, а также пиротехнические эффекты и музыкальный фон.

Вдоль косы канала для видеопроекций соорудили конструкцию из 12-метровых кубов, а на воде установили больше 250 прямых и 35 вращающихся фонтанов. На понтонах поставили 170 огненных горелок различных модификаций.

"Круг света": трансляция фестиваля.Осторожно, от этой красоты может перехватить дыхание! В Москве стартует фестиваль Круг света-2018 - мы ведём онлайн-трансляцию.

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