Фестиваль "Круг света 2018" в Москве: прямая онлайн-трансляция церемонии открытия
Церемония открытия фестиваля "Круг света 2018" на Гребном канале в Москве пройдет в пятницу, 21 сентября. Прямая онлайн-трансляция начнется в 20.30 по московскому времени.
Мультимедийное шоу совместит в себе световые и лазерные проекции, танцы фонтанов воды и огня, а также пиротехнические эффекты и музыкальный фон.
Вдоль косы канала для видеопроекций соорудили конструкцию из 12-метровых кубов, а на воде установили больше 250 прямых и 35 вращающихся фонтанов. На понтонах поставили 170 огненных горелок различных модификаций.
"Круг света": трансляция фестиваля.Осторожно, от этой красоты может перехватить дыхание! В Москве стартует фестиваль Круг света-2018 - мы ведём онлайн-трансляцию.
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