В московском метро задержали пассажира, который угрожал контролеру ножом

СЕГОДНЯ 18:52 2018-09-28T18:57:48+03:00

Задержанному 56 лет. Уроженец Тверской области. Перед поездкой на метро, как сам признался, крепко выпивал Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Пьяный мужчина пытался прорваться через турникет без оплаты

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Попытка пассажира проскочить в московское метро без билета закончилась... возбуждением уголовного дела. Какие уж тут шутки - «заяц» был вооружён ножом!

Инцидент произошёл днём в четверг на станции метро «Савеловская» и был полностью запечатлён установленными в вестибюле камерами видеонаблюдения.

Около 15:00 немолодой мужчина прошёл через боковой турникет, где обычно пропускают маленьких детей, не заплатив за проезд. Контролёр - сотрудник ГКУ «Организатор перевозок» - сделал ему, конечно же, замечание.

- Мужчина отреагировал на замечание неадекватно, - рассказал руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев. - Вступил с контролером в словесную перепалку, а затем достал раскладной нож и начал угрожать расправой.

Пьяный мужчина пытался прорваться через турникет без оплатыФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Затем мужчина попытался скрыться, но его задержали дежурившие на станции полицейские.

Задержанному 56 лет. Уроженец Тверской области. Перед поездкой на метро, как сам признался, крепко выпивал. Оправдывается, что не понимал, что творит...

Впрочем, «просто сбыл пьяный» здесь не работает. На махавшего ножом мужчину завели самое настоящее уголовное дело - по статье «Угроза убийством».

- Статья предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, - отметил Алексей Мышляев.