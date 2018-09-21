Самое яркое событие года: в Москве стартовал фестиваль "Круг света"

21 Сент. 23:59 2018-09-22T00:00:43+03:00

Церемония открытия фестиваля "Круг света 2018" прошла на Гребном канале в Москве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Лучше кадры шоу "Карнавал света" на Гребном канале [фото, видео]

Стартовало одно из самых ярких в прямом смысле слова событий года - в Москве открылся фестиваль "Круг света".

Мультимедийное шоу "Карнавал света" на Гребном канале сочетает в себе световые, лазерные проекции и пиротехнические эффектыФото: Иван МАКЕЕВ

В первый вечер зрителям показали мультимедийное шоу "Карнавал света" на Гребном канале. Световые и лазерные проекции слились в причудливом танце со струями фонтанов, на поверхности воды и специально выстроенных конструкций то и дело появлялись джины, сирены и главный персонаж представления – Конферансье, будто сошедший со страниц «Алисы в стране чудес». Завершил шоу грандиозный фейерверк, продлившийся 15 минут. Всего же за время фестиваля пиротехники запустят только на этой площадке 45 тыс. залпов.

Специально для шоу на воде установили почти 300 фонтановФото: Иван МАКЕЕВ

В этом году помимо Гребного канала "Круг света" примут "Коломенское", парк "Царицыно", Театральная площадь, "Музей Победы" на Поклонной горе, концертный зал "Мир" и центр Digital October – всего семь площадок. Продлиться фестиваль до 25 сентября.

За все дни проведения фестиваля на Гребном канале будет произведено более 45 тыс. залпов фейерверкаФото: Иван МАКЕЕВ

Мы собрали самые яркие кадры наших фотокорреспондентов с прошедшего открытия.

При помощи современных технологий привычные москвичам архитектурные объекты и ландшафты полностью преображаютсяФото: Иван МАКЕЕВ

В первый день грандиозный фейерверк продолжался 15 минутФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В первый день грандиозный фейерверк продолжался 15 минутФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В создании сказочных шоу в 2018 году принимают участие лучшие специалисты по светодизайну и видеопроекции из 36 стран мираФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Это шоу может попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая проекция на водную поверхностьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Площадка на Гребном канале стала самой технически оснащенной за всю историю фестиваляФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для создания видеопроекций вдоль косы Гребного канала выстроили конструкцию из 12-метровых кубовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Здесь же, на Гребном канале пройдет закрытие фестиваляФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несколько осенних ночей в Москве озарит "Круг света"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Организаторы постарались сделать фестиваль «Круг света» настоящим праздником для жителей МосквыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В этом году помимо проекторов и лазеров в создании шоу задействованы фонтаны и огоньФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Зрители могут насладиться светомузыкальными работами лучших мировых мастеров абсолютно бесплатноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несколько осенних ночей в Москве озарит "Круг света"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Организаторы постарались сделать фестиваль «Круг света» настоящим праздником для жителей МосквыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В этом году помимо проекторов и лазеров в создании шоу задействованы фонтаны и огоньФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Зрители могут насладиться светомузыкальными работами лучших мировых мастеров абсолютно бесплатноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На разных площадках "Круга света" зрителей ждут история птицы Феникс, рассказ о конструкторах победы и новелла о СпартакеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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