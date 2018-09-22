Осеннее нашествие клещей в Подмосковье: специалисты призывают москвичей быть осторожнее

СЕГОДНЯ 12:55 2018-09-22T14:04:08+03:00

Нынешнее появление клещей может быть связано с погодными условиями, но в целом, это явление стандартное Фото: Мария ЛЕНЦ

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Жители Подмосковья жалуются на большое количество клещей. Причем встречают их не только в лесу, но и на дачных участках. Они впиваются даже в животных - собаки приносят по несколько клещей на себе. "КП" выясняла, с чем связано такое обострение. Эксперты говорят, что клещи большую активность проявляют во влажную погоду при температуре 18-20 градусов тепла.

- У клеща две фазы активности: они весной выходят и где-то до начала июля, а потом осенняя бывает вспышка, просто она намного слабее и меньше, наверное, на слуху. Нынешнее появление клещей может быть связано с погодными условиями, но в целом, это явление стандартное, - сказал в эфире "Радио Комсомольская правда" Александр Чепурнов, вирусолог, сотрудник Института клинической иммунологии СО РАН.

Как человеку защититься от клещей

Клещи есть во всех районах Подмосковья, а также могут быть и в парках Москвы. Чтобы избежать укуса клеща сейчас важно правильно одеваться: не оставлять открытыми участки кожи. Главное, чтобы клещ не проник под одежду - брюки заправлять в носки, рубашку в брюки. И чем светлее ваша одежда, тем лучше он будет виден. На голову хорошо бы шапку или плотную косынку. По приходу домой из леса, нужно тщательно осмотреть одежду, особенно швы (клещи любят там прятаться).

- Если не удалось избежать укуса, то нужно снимать клеща и нести его в лабораторию. Потому что кроме вируса, клещ может переносить еще ряд болезней. При необходимости начнут профилактику: либо иммуноглобулин для клещевого энцефалита, либо, если это болезнь лайма (очень опасная), то там терапия антибиотиками очень мощная. Если же не получается самостоятельно снять клеща, то с ним нужно идти в лабораторию, - говорит Александр Чепурнов, вирусолог, сотрудник Института клинической иммунологии СО РАН.

Снять клеща самостоятельно довольно непросто - важно не разорвать его, иначе части могут остаться в коже и начнется процесс гниения. Кто сталкивался с клещами не раз, те умеют, конечно, поддеть ниточкой, так сказать, расшатать его в разные стороны. Ведь также важна оперативность - чтобы клещ, как можно меньше находился на коже.

Чтобы избежать укуса клеща сейчас важно правильно одеватьсяФото: Алексей ФОКИН

Как защить животных от укусов клещей

Важно, как говорят специалисты, обработать не только дачный участок, землю, а и само животное.

- Нужно использовать противоклещевые препараты или ошейники. Главное защитить само животное, ведь клещ сам по себе не опасен. А вот инфицированный клещ переносит опасные заболевания. Если вовремя не начать лечить, то 100% животное погибнет, - говорит ветеринарный врач Николай Логинов.

- Стоит ли вынимать клеща самостоятельно или сразу бежать к ветеринару? - один из важных вопросов.

- Нужно попробовать извлечь, посмотреть на состояние собаки. Обязательно мерять температуру, если она повышается, то немедленно везти в ветклинику. Иначе все может закончиться летальным исходом.

Стоит понимать, что клещи самые "агрессивные" весной, когда голодные, и осенью, когда готовятся к спячке. Но благоприятная для клещей погода заканчивается - синоптики уже с воскресенья, 23 сентября, обещают похолодание.

- Холодный атмосферный фронт, надвигающийся с запада, продолжит вытеснять бабье лето. На столичный регион он оказывает влияние по ночам, - говорят синоптики центра "Фобос".

По данным Гидрометцентра, дневная температура 23 сентября не поднемется выше +16 градусов, а 25 сентября ожидается +11 градусов. Всю неделю будут идти дожди.

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Осень в этом году подзадержалась, на улице тепло. Потому и клещи активизировались.

- Традиционно клещи появляются в конце апреля-начале мая, когда среднесуточная температура воздуха достигает 5-7 градусов, - поясняет эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. - А активнее всего эти членистоногие (а клещи относятся к подклассу членистоногих из класса паукообразных, если вы не знали, - прим. Ред.) становятся при комфортных 18-20 градусах тепла. Именно тогда, когда большинство людей выбираются в парки и леса. (подробности)

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