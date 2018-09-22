Картинную галерею откроют в павильоне "Культура" на ВДНХ

СЕГОДНЯ 17:10 2018-09-22T17:23:28+03:00

Работы по реставрации завершатся в следующем году

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На ВДНХ продолжается большая реставрация, впервые на ремонт отправили павильон "Культура". Известно, что после реставрации в нем будет картинная галерея. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Идет первая комплексная реставрация павильона "Культура" на #ВДНХ. Уже восстановлены стены и потолок в центральном зале, большие исторические люстры и подлинные резные двери. Работы должны завершиться в следующем году. В павильоне будет картинная галерея, - сообщил в своем твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.

На ВДНХ продолжается большая реставрация. Фото: mos.ru

Павильон "Культура" до 1964 года назывался "Узбекская ССР". Он находится слева от фонтана "Дружба народов". Создан по проекту С.Н. Полупанова. Здание, созданное по мотивам народного зодчества среднеазиатских республик, получилось на редкость ярким и самобытным. Павильон представлял собой П-образную композицию с открывающимся на главный фасад двором, посредине которого возвышались изящные пропилеи, перекрытые "короной". Но в военные годы здание пришло в аварийное состояние.

В 50-е годы возвели новое здание, почти в два раза выше прежнего. Лестницу украшали скульптуры сборщиц хлопка. Таким образом создатели павильона отразили первенство Узбекской ССР в производстве хлопка.

Уже восстановлены стены и потолок в центральном зале. Фото: mos.ru

Сейчас в павильоне восстанавливают национальные орнаменты, которые очень напоминают оформление Театра оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте.