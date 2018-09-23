Синоптики предупредили жителей Москвы о первом снеге

СЕГОДНЯ 16:47 2018-09-23T16:54:59+03:00

Речь идет не о снегопаде, а о первых снежинках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первые снежинки в столице можно будет увидеть уже на следующей неделе

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Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег. По словам специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковеца, ждать осталось недолго - первые снежинки в столице можно будет увидеть уже 26 сентября.

Между тем Тишковец уточнил, что речь идет не о снегопаде, а о первых снежинках, которые, возможно, будут заметны в отдельных районах мегаполиса. «Двадцать шестого сентября в ночные и утренние часы есть вероятность того, что с неба кое-где будут срываться первые снежинки», - сказал Тишковец РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 22 сентября, температура воздуха в столице побила рекорд 1994 года: столбики термометров в тот день поднимались до отметки в +25,8 градуса. Однако уже в воскресенье в городе резко похолодало - до +14…+ 16 градусов.

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