Как мы искали в Подмосковье осенние опята, а нашли только клещей

СЕГОДНЯ 11:38 2018-09-24T11:58:04+03:00

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Что может быть чудеснее, чем в единственный выходной день встать в пять утра и отправиться за 100 км от дома вместе с радиоведущим «Комсомольской правды» Мишей Антоновым? Лично я ничего не могу придумать.

Мы насмотрелись фотографий в социальных сетях, на которых люди буквально утопают в опятах и сыроежках. Под каждой из них, как правило, свисает тяжелая гроздь недоуменных комментариев. Неужели это рядом с Москвой? А есть ли там что-то еще? А скажите точные координаты...

Миша сказал, что верить никому нельзя. И купил на Савеловском вокзале два билета до станции Вербилки (это под Талдомом).

СПЛОШНОЕ БЕЗГРИБЬЕ

В тот же день мы шагали с ним по чаще с палками в руках и пустой корзиной. Параллельно с нами от железной дороги в лес вошли еще несколько грибников.

- Миша, я забыл, как называется эта станция?

- Свербилки... - острил Антонов, у которого в тот день был день рождения.

- А можно ли тут заблудиться? - от скуки спрашивал я.

- Думаю, нет. По крайней мере, со мной в этих местах такое случилось только один раз.

В общем, так. Грибов нет. Земля сухая. На один гектар леса два мухомора и одна поганка. Но Миша все же умудрился найти три старых потемневших опенка. Хвалиться такой добычей в социальных сетях - позор и срамота. В электричке на обратном пути мы спрятали бесславную корзинку в пакет. И под песню о российских офицерах, исполняемую слепым железнодорожным музыкантом, вернулись в Москву.

Через пару дней я с товарищем смотался в другое место - на станцию Аникеевка Рижского направления. Там тоже полно грибников - и у всех на лице одна и та же печаль. Товарищ уверял, что в лесах под Аникеевкой болотистая местность и всегда влажный мох. Однако этот факт грибов не прибавил. За несколько часов всего один подберезовик.

На один гектар леса два мухомора и одна поганкаФото: Павел КЛОКОВ

НУЖНЫ ХОЛОДНЫЕ НОЧИ И ДОЖДЬ

Как рассказал «КП» миколог Максим Дьяков, этот год на грибы выдался совсем небогатым.

- Потому что слишком долго погода была солнечной и сухой, - говорит он. - А грибам, как известно, нужна влажность. И температура - не очень холодная и не очень жаркая. Сейчас начинаются дожди и, я думаю, что-нибудь вырастет. Многие ждут волны осенних опят. Для того, чтобы они полезли, нужны холодные ночи. Хоть парочку. А потом небольшое потепление и влажность. И все будет.

Миша все же умудрился найти три старых потемневших опенкаФото: Павел КЛОКОВ

ЗА НЕДЕЛЮ В ПОДМОСКОВЬЕ ОТ КЛЕЩЕЙ ПОСТРАДАЛИ 558 ЧЕЛОВЕК

Отправляясь за лесными дарами, помните, что в эти дни у клещей осеннее обострение. Как сообщили «КП» в областном управлении Роспотребнадзора, с 13 по 20 сентября за медицинской помощью обратились 558 человек, пострадавших от укусов клещей. Многие думают, что с окончанием лета они отправляются на зимовку. Но это не так.

- Очевидно, теплая погода сделала свое дело, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 F M) ведущий научный сотрудник НИИ фундаментальной и клинической иммунологии Александр Чепурнов. - Чтобы не стать жертвой клеща, нужно правильно одеваться. Как говорится, одно в другое... Рубашку заправлять в штаны. Брюки в носки. На голову - шапку или косынку. Одеваться, желательно, во все светлое. Клеща тогда легче заметить. Ну и после похода в лес нужно обязательно себя осмотреть. Если нашли нежданного гостя, немедленно снимайте его и несите на проверку в лабораторию. Клеща можно вынуть, аккуратно обвязав его ниткой и раскачав. Если не вышло, вам помогут медработники.

ДЛЯ СОБАК ЛУЧШЕ КАПЛИ, ЧЕМ ОШЕЙНИК

Пока клещи активно орудуют в лесу, нужно позаботиться о наших меньших братьях. Особенно это касается собак.

- Заболевания, вызываемые простейшими паразитами, могут привести к гибели животного, - рассказал «КП» ветеринарный врач Илья Середа. - Поэтому очень важно перед лесной прогулкой обработать пса. И лучше с помощью тех препаратов, которые всасываются в кожу и попадают в кровь (кроме капель, это могут быть и таблетки). Некоторые используют и специальный ошейник, но он менее эффективен.

Если вы заметили на собаке клеща, аккуратно снимите его. И потом внимательно наблюдайте за животным. Если у пса поднимается температура и он становится вялым, отвезите его к ветеринару.

ВАЖНО

Чтобы не подхватить клещевой вирусный энцефалит, можно сделать прививку. Для этого у России используют несколько вакцин. Сделать это можно в прививочных пунктах (на базах поликлиник, санитарных частей, здравпунктов учебных заведений и др). Но перед тем, как прививаться, проконсультируйтесь с врачом.

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Жители Подмосковья жалуются на большое количество клещей. Причем встречают их не только в лесу, но и на дачных участках. Они впиваются даже в животных - собаки приносят по несколько клещей на себе. "КП" выясняла, с чем связано такое обострение. Эксперты говорят, что клещи большую активность проявляют во влажную погоду при температуре 18-20 градусов тепла.

- У клеща две фазы активности: они весной выходят и где-то до начала июля, а потом осенняя бывает вспышка, просто она намного слабее и меньше, наверное, на слуху. Нынешнее появление клещей может быть связано с погодными условиями, но в целом, это явление стандартное, - сказал в эфире "Радио Комсомольская правда" Александр Чепурнов, вирусолог, сотрудник Института клинической иммунологии СО РАН (подробности)