2018-09-21T16:04:59+03:00
Общество

Мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского 2018 в Москве: где будут находиться и до какого числа

Мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского доставили в Москву в 21 сентября 2018 года. Святыня будет находиться в столице три недели
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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В Москву доставили десницу святителя Спиридона Тримифунтского.В Москву доставили десницу святителя Спиридона Тримифунтского.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу, в праздник Рождества Богородицы, в Москву доставили великую святыню - десницу широко почитаемого в православном мире святителя Спиридона Тримифунтского. Мощи с греческого острова Корфу путешествуют по России с 24 августа и уже побывали в 12 регионах. Москва станет последней точкой их пребывания до отправки обратно в Грецию.

Доступ верующих к святыне будет открыт в храме Христа Спасителя с 22 сентября по 14 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доступ верующих к святыне будет открыт в храме Христа Спасителя с 22 сентября по 14 октября.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

-Тысячи людей в России уже поклонились этим святым останкам. Сердце человека обмануть невозможно. Вера в чудо не является иллюзией, фантазией, самовнушением. Это отображение реального духовного опыта людей. Здесь физические законы не действуют. Тот факт, что происходит много чудес, - свидетельство того, что благодать Божья через святых угодников подается тем, кто ее просит, - отметил Патриарх Кирилл и призвал особо молиться о сохранении единства церкви на Украине.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что там сегодня происходит - напоминать не надо.

- Будем молиться о том, чтобы святитель Спиридон помог преодолеть разделения, которые терзают сеголня тело единой апостольской церкви, и чтобы просветлел разум тех, кто не ведает, что творит, - заключил Святейший.

Мощи с греческого острова Корфу путешествуют по России с 24 августа и уже побывали в 12 регионах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мощи с греческого острова Корфу путешествуют по России с 24 августа и уже побывали в 12 регионах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СПРАВКА "КП":

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на Кипре, был пастухом, прославился даром исцеления и другими чудесами еще при жизни. Уже став епископом, он продолжал пасти овец. После падения Константинополя в 1453 году его мощи были перенесены на остров Корфу, в город Керкира. Здесь они и находятся по сей день.

По традиции к этому святому очень часто обращаются с жилищными проблемами, а также молятся о здравии и исцелении, благополучии и достатке в доме и успешном поиске работы.

Внимание! Доступ паломников к святыне будет открыт в храме Христа Спасителя с 22 сентября по 14 октября с 8.00 до 20.00. Вся информация для верующих - на сайте www.spiridon2018.ru.

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