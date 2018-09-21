2018-09-21T17:50:46+03:00
Общество

Мосгорсуд ликвидировал движение «СтопХам»: Им плевать на всех - клеят, где хотят!

Движение исключили из единого государственного реестра юридических лиц, но активисты собираются продолжать свою деятельность
Настасья ВОЙНИЦКАЯ
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Нынешнее решение Мосгорсуда «СтопХамов» не сильно расстроилоНынешнее решение Мосгорсуда «СтопХамов» не сильно расстроилоФото: Евгения ГУСЕВА
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Восемь лет их материли, избивали сумочками, забрасывали тухлыми яйцами и помидорами, а теперь взяли и запретили. 21 сентября Мосгорсуд ликвидировал некоммерческое общественное движение «СтопХам». Это те самые ребята, которые придумали ставшее крылатым «Мне плевать на всех паркуюсь, где хочу».

Иск подал Минюст. Там уверены: активисты с наклейками вовсе не святые борцы за соблюдение ПДД, как они сами себя позиционируют, а злостные нарушители законов. «Мелкое хулиганство», «Самоуправство» и «Повреждение чужого имущества» - вот лишь неполный список статей административного кодекса, которые они нарушали.

У «СтопХамов» есть месяц, чтобы подать апелляцию, в противном случае общественная организация будет исключена из единого государственного реестра юридических лиц. И это уже не первый случай. В марте 2016-го по требованию того же Минюста Мосгорсуд уже закрывал «СтопХамов». Однако в сентябре того же года это решение отменил Верховный суд.

Нынешнее решение Мосгорсуда «СтопХамов» не сильно расстроило. По сути их исключат из реестра как некоммерческую организацию (НКО), они лишатся неких привилегий, но смогут продолжать свою деятельность как общественное объединение.

- У нас сейчас вообще нет необходимости в существовании НКО, это раньше мы подавали заявки и получали президентских гранты. А сейчас мы вне политики, да и хозяйственную деятельность не ведем. Зарплатного фонда нет, и даже бухгалтера нам не на что содержать. Так что достаточно формы общественного объединения, с чего мы собственно и начинали в 2010-м году, - объяснил главный «СтопХам» Дмитрий Чугунов.

Закрываться «СтопХамы» и не думают.

- Не переживайте, мы были, есть и будем! На выходных по улицам Москвы как раз очередной рейд, приходите, мы всем рады, - успокоили они армию своих подписчиков «В Контакте».

Но пользователи социальных сетей этому, похоже, вовсе не рады. Настоящий шквал критики они обрушили на «СтопХамов», причем в их же официальной группе. «Хайповщики», «воры», «ОПГ», как только не называют активистов их же подписчики. Одни обвиняют активистов в самоуправстве, мол, гаишников общественники в последнее время ленятся вызываться. Другие, как Владимир Блинов из Москвы, пишут: «Да все равно вы скучные стали. На видео ни драк, ни мата, просто фигня. Поэтому и не жалко».

- Мы не для вашего "развлекалова" этим занимаемся, показываем то, что происходит, и очень гордимся тем, что с годами все становятся спокойнее и сдержаннее, когда-нибудь надобности в нас не будет, - оправдался один из лидеров движения «СтопХам» Мохаммед Исмаилов.

Продолжат работать и региональные отделения «СтопХамов». Они действуют почти во всех крупных городах России, а также в Молдове.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1 437 315 – подписчиков на видеоканале «СпопХам»

86 400 – наклеек были приклеены на лобовые стекла нарушителей ПДД за 8 лет

110 – москвичей стали «героями» видеороликов

Счет поломанным носам активистов «СтопХама» никто не ведет.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Спортсмен Алексей Немов набросился на активистов «СтопХам» в Москве

В центре скандала оказался четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. На днях он устроил драку с активистами движения «СтопХам», которые ежедневно на протяжении пяти лет выходят в рейды и контролируют в городе неправильную, нелегальную парковку, езду по тротуарам (подробности)

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