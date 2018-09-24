2018-09-24T13:17:58+03:00
Общество

Фестиваль "Круг света 2018" в Москве: прямая онлайн-трансляция четвертого дня

Прямая онлайн-трансляция четвертого дня фестиваля "Круг света" начнется 24 сентября 2018 года в 19.30 по московскому времени у Большого театра [видеотрансляция]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фестиваль "Круг света" проходит в Москве ежегодноФестиваль "Круг света" проходит в Москве ежегодноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Москве наступил четвертый день Международного фестиваля "Круг света 2018", который проводится в российской столице ежегодно. В этот понедельник, 24 сентября, красочные светопроекции будут украшать фасады сразу трех театров: Большого, Малого и Российского академического молодежного (РАМТ).

Прямая трансляция фестиваля "Круг света 2018". День четвертый. Москва.Четвертый день фантастически красивого фестиваля "Круг света -2018". Шоу показывают на фасаде Большого театра.

Прямая онлайн-трансляция представления начнется в 19:30 по московскому времени. Известно, что вместе здания вновь образуют 270-градусную видеопроекцию, которая будет циклично воспроизводить различные истории.

Этим же вечером световые инсталляции с использованием технологии дополненной реальности будут продемонстрированы также в музея-заповеднике "Коломенское", а конкретно на фасадах зданий бывшей царской резиденции и в парке

Кроме того, красочным представлением можно будет насладиться перед Музеем Победы на Поклонной горе. Где в рамках фестиваля выступит певец Дмитрий Маликов.

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