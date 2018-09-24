Каждый стал Супергероем!

СЕГОДНЯ 17:10 2018-09-24T17:13:00+03:00

В Москве прошел Абсолют Московский марафон, в котором приняли участие более 30 000 спортсменов. Количество иностранных участников достигло рекордной отметки - 2 320 человек представляли 92 страны

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ГОСТЕПРИИМНЫЙ ШАТЕР «ПЯТЕРОЧКИ»

Воскресенье, 8 часов утра. Переход на станцию метро «Парк культуры-кольцевая». Так много народу здесь бывает только в будние дни в часы пик. Сразу видно, что люди едут бегать: одни – в шортах, другие - в спортивных брюках. Вагоны заполнены. Создается впечатление, что в «Лужниках» через час будут играть «Спартак» и ЦСКА. Это не так. Главная спортивная арена страны принимает праздник бега.

При входе в «Лужники» - огромные очереди. Такие были во время чемпионата мира. Но безопасность – превыше всего. Идет дождь, но никто не ругается и не плачет. Как позже скажут опытные люди – такая погода идеальна для марафона.

По пути к месту старта новички стараются обходить лужи, бывалые бегуны над ними посмеиваются – через пять минут ноги будут насквозь мокрые, а чтобы переобуться, нужно иметь запасные кроссовки.

В стартовом городке – китайское столпотворение. От дождя многие прячутся в немногочисленные шатры. Один из них разбила торговая сеть «Пятерочка», которая в этом году впервые стала партнером Абсолют Московского марафона, предоставив всем участникам свежие фрукты для поддержания сил во время забегов. Здесь можно напиться горячего чая, сделать аквагрим, сфотографироваться на стенде с супергероями Marvel и мгновенно получить фотографию.

«В этом году мы впервые выступаем партнером Московского марафона, - отмечает директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Александра Калюкина. - Торговая сеть «Пятерочка» уже давно поддерживает спортивные мероприятия в регионах своего присутствия, поскольку тема здорового образа жизни близка бренду «Пятерочка». Мы предлагаем нашим покупателям ассортимент свежих продуктов, который помогает им заботиться о полезном питании своей семьи. А время, которое позволяет сэкономить удобно расположенная рядом с домом «Пятерочка», можно потратить на приятные и полезные занятия. Бег, к слову, отличная альтернатива долгим походам по магазинам. В такие яркие моменты, как беговые события столицы, нам особенно приятно быть рядом с его участниками, поддерживая не только их силы, но и хорошее настроение и дух соревнования. Поэтому кроме свежих фруктов мы дарим участникам марафона поддержку от героев Marvel, которые встречают гостей на нашем стенде в стартовом городке Марафона. Всех, кто не попал на Марафон в Москве, мы приглашаем за своим собственным героем в любой наш магазин по всей стране, где до 8 октября мы дарим фигурки-ластики героев Marvel”.

РЕКОРДНЫЕ СЕКУНДЫ

Чай и крыша над головой привлекла группу японских бегунов, которые здесь ждали старта на 10-километровую дистанцию. Много на стенде и сотрудников «Пятерочки», планирующих поддержать бренд своим участием в Марафоне. Их легко узнать по улыбкам и фирменным футболкам с логотипом и надписью «Каждый может быть Супергероем».

Менеджер проектов Алина Абызова с улыбкой сообщает:

- Я буду бежать дистанцию 10 километров. Это первый мой забег. Хочется понять: смогу или нет.

- Вы сами вызвались бежать или предложила «Пятерочка»?

- Предложили в торговой сети, и я быстро согласилась. Очень рада, что предоставилась такая возможность. Желающих побегать, кстати, у нас очень много. Они постоянно тренируются, готовятся. Мы бегаем в Нескучном саду и может прийти любой наш сотрудник.

- 10 километров вы уже бегали?

- Нет, побегу в первый раз. Очень волнуюсь!

Алина отправляется под дождь, на разминку, а корреспондент «КП» задает вопрос территориальному менеджеру по безопасности Геннадию Овчухову:

- Бежите марафон?

- Нет, 10 км. В этом году к марафону не готовился.

- Тренируетесь регулярно?

- Да, но к дистанции 42 км 195 м нужна специальная подготовка.

Администратор проектного офиса торговой сети «Пятерочка» Яна Румянцева улыбается так, словно пришла не бегать по холодным лужам, а на день рождения к любимой подружке. Напоминаю, что за пределами шатра не очень комфортно:

- Яна почему вы решили бежать эти 10 км? На улице – дождь, холодно. Сидели бы дома, пили чай с вареньем.

- Мы немножечко сумасшедшие и просто любим бег. Иногда трудно заставить себя выйти на пробежку, но после нее ты чувствуешь прилив энергии, понимаешь, что ты можешь больше. Даже можно сказать, чувствуешь себя супергероем (смеется).

- Неужели находите время бегать каждый день?

- Чуть реже – 4-5 раз в неделю.

- К марафону когда будете готовы?

- Это нужна специальная подготовка. Но в будущем обязательно попробую! Не сомневайтесь.

По традиции вместе со всеми участниками на старт дистанции десяти километров вышли российские знаменитости - футболисты Александр Кержаков и Алексей Смертин, олимпийская чемпионка по фехтованию София Великая, продюсер Арташес Саркисян и многие другие. Поддержать бегунов в стартовом городке приехал артист лейбла Blaсk Star Миша Марвин и четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

Среди участников забега явно выделялись бегуны в костюмах в виде логотипа «Пятерочки» - «Яблочки», а самыми яркими были, конечно же, были Супегерои Marvel, сфотографироваться с которыми было множество желающих. Они поддерживали маркетинговую акцию «Собери суперкоманду», которая сейчас проходит во всех универсамах «Пятерочки». В ее рамках за каждые 555 рублей в чеке покупатели получают в подарок «стирателя» - ластик в форме одного из персонажей киновселенной Marvel.

В итоге «десятку» выиграл Владимир Никитин (28 минут 48 секунд). А среди девушек самой быстрой на дистанции стала Елена Седова (33 минуты 23 секунды). Это - новые рекорды соревнования на этой дистанции!

А ВАМ СЛАБО ПРОБЕЖАТЬ 164 КМ?

Десять километров, конечно, тоже сложная дистанция. И не каждый новичок сможет ее преодолеть. Но это – семечки, по сравнению с классическим марафоном. Как позже выяснилось, для работников «Пятерочки» и управляющей компании Х5 Retail Group – это не самый сложный забег.

Директор по реализации программ и проектов Х5 Retail Group Дмитрий Русаков не только марафоны бегает регулярно, но имеет в активе забег на 164 км!

- Дмитрий, задам простой вопрос: почему вы бежите марафон?

- Отвечу просто – люблю бегать. Тренируюсь 3-4 раза в неделю.

- Дистанции большие?

- У меня - подход физкультурника. Поэтому за тренировку пробегаю по 5-10 километров.

- Этот марафон у вас какой по счету?

- Не считал, но пробежал точно больше десяти. Но 42 км 195 м – не самая большая дистанция, которую я бегал.

- Поделитесь.

- Мой рекорд – 100 миль. Это 164 км.

- Многие считают, что марафоны нужно бегать раз в год, чтобы успеть восстановиться…

- Если считать вместе с ультрамарафонами, у меня получается чаще.

- Вас сегодняшний дождь и 12 градусов тепла не пугают?

- Это – идеальная погода для бега. Гораздо хуже бежать в жару и под солнцем.

- Насколько в вашей компании почитаем спорт?

- Мы в X5 и торговых сетях стараемся его активно развивать и поддерживать. У нас есть мероприятие «Особая среда». Приходят спортсмены и рассказывают про свои достижения и что их мотивирует. После них количество спортсменов-любителей в компании увеличивается. Перед большими мероприятиями мы по субботам проводим тренировки для всех желающих.

Победителем Абсолют Московского Марафона стал Степан Киселев. 42,2 километра он преодолел за 2 часа 15 минут 22 секунды. Среди девушек первой финишировала спортсменка из Якутии Сардана Трофимова, установившая новый рекорд соревнования - 2 часа 28 минут 31 секунду.

Самым быстрым среди хендбайкеров стал Александр Давидович, он преодолел 42,2 километра за один час 14 минут 19 секунд. Лидером среди спортсменов на колясках стал Виталий Гриценко - 01:59:05. Первой среди девушек была Светлана Мошкович - 01:37:10.

В любом случае, все, кто вышел на старт и «десятки», и марафона дождливым прохладным воскресным утром 23 сентября могут считать себя Супергероями и быть примерами для других.

КСТАТИ

В этом году Абсолют Московский Марафон стал единственным в России квалификационным забегом на чемпионат мира в возрастных группах AbbottWMM Wanda Age Group World Championship наряду с крупнейшими забегами мира (Нью-Йоркским, Берлинским, Чикагским, Лондонским, Бостонским и Токийским).