В парке «Зарядье» появились бесплатные стойки для зарядки мобильников

СЕГОДНЯ 17:33 2018-09-24T17:32:08+03:00

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Подзарядись в «Зарядье»! Теперь москвичи и туристы могут бесплатно заряжать свои мобильники и бесконечно щелкать селфи с красивыми видами в «Зарядье». В нескольких павильонах парка появились специальные бесплатные стойки для «подпитки» гаджетов, планшетов и других электронных устройств. Колонны с розетками находятся в павильонах «Заповедное посольство», в холле и кафе «Медиацентра», в «Ледяной пещере».

- На стойках можно зарядить любые телефоны, - объяснили в пресс-службе парка «Зарядье». - На каждой точке размещается 3 разъема для смартфона, 3 разъема микро-USB, 4 беспроводные точки, а также 2 разъема для использования своего зарядного кабеля.

Новые стойки подзарядки имеют все возможные типы разъемов для гаджетов. Фото: пресс-служба парка "Зарядье"

Напомним, по всему парку также работает бесплатный Wi-Fi. Ранее здесь запустили сервис авторизации с использованием единой мобильной платформы Москвы. Благодаря этому можно пользоваться интернетом без дополнительной авторизации.

Кстати, в столице бесплатно зарядить мобильники и другие гаджеты можно на многих станциях метро, МЦК, в городских парках, на остановках наземки, в салоне автобусов на маршрутах в центре столицы, на вокзалах и в аэропортах, в центрах госуслуг «Мои документы».

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