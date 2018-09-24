Когда в Москве включат отопление: 25 сентября начало отопительного сезона 2018

СЕГОДНЯ 20:22 2018-09-24T20:35:16+03:00

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В Москве резко похолодало, и мэрия решила заранее открыть отопительный сезон 2018.

- К пуску тепла подготовлены все 72,5 тысяч зданий и сооружений, в том числе весь жилой фонд - более 33 тысяч домов, все здания социальной сферы - почти 9 тысяч строений, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Со вторника, 25 сентября, то есть уже завтра, в городе начнутся пробные топки. По традиции первыми согреются детсады, школы и больницы. Потом тепло пойдёт в жилые дома, офисы и промышленные предприятия. Подключение всех потребителей могут завершить в течение пяти дней. То есть к воскресенью, 30 сентября, батареи по всему городу должны нагреться.

Напомним, по нормам отопление в Москве запускают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышает плюс восемь градусов. Но в 2017 году отопление начали запускать с 28 сентября по решению мэра Сергея Собянина, не дожидаясь нормативной погоды. Так же решили сделать и сейчас. В прошлые годы отопительный сезон в Москве начинался, как правило, в конце сентября - начале октября: в 2016 г. - 20 сентября; в 2015 г. - 4 октября; в 2014 г. - 25 сентября; в 2013 г. - 21 сентября.

ВАЖНО!

Куда жаловаться, если отопление начали включать, а у вас дома батареи холодные

Если батареи не нагрелись или топят слабо, прежде всего звоните в объединенную диспетчерскую службу своего района. Ее телефон можно узнать в местной управе или в бесплатной справочной «09». Коммуникации обязан проверить в день обращения техник-смотритель или инженер местной Дирекции единого заказчика (возможно, другой управляющей вашим домом компании).

В Московской объединенной энергетической компании (МОЭК), которая занимается транспортировкой, распределением и сбытом тепловой энергии,

уточнили, что тепло поступает в жилые дома на основании договоров, заключенных с юридическими лицами (например, управляющими компаниями. - Прим.). "Мы не несем ответственности за состояние теплосетей непосредственно в зданиях и жилых домах, - отметили в ведомстве. - Справочную информацию по вопросам отопления жители столицы могут получить в управляющих компаниях, обслуживающих их дома". Но, если заметили прорыв горячей воды на поверхность, сильное парение, тогда звоните на круглосуточную «горячую линию» «МОЭК» - 8 (495) 539-59-59. Операторы принимают аварийные и общедомовые вопросы по горячей воде и отоплению.