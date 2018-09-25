WorldSkills Russia: В Москве прошел чемпионат «Навыки мудрых»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-25T02:06:36+03:00

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- Шаг! Шаг! Мо-лод-цы! Шаг! Шаг! Мо-лод-цы! - раздавалось на одной из площадок ВДНХ. Это тренер по фитнесу обучала публику простым физкультурным движениям. Перед сценой около трех десятков уже немолодых человек повторяли за наставницей каждый выпад.

Так я познакомилась с одним из мастер-классов национального чемпионата «Навыки мудрых».

Это новое соревновательное направление по стандартам WorldSkills для опытных профессионалов в возрасте от 50 лет и старше.

Более 130 участников и 80 экспертов приняла одна из самых перспективных и современных столичных площадок - образовательный комплекс «Техноград». Место, конечно, уникальное. Как говорят руководители центра, это супермаркет профессий. Здесь можно повысить квалификацию по разным специальностям, получить определенные навыки и т. д. Собственно, более подходящего места для WorldSkills не найти.

Конкурсанты соревновались по 26 компетенциям: ресторанный сервис, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сантехника и отопление, столярное дело, электромонтаж, поварское и кондитерское дело, парикмахерское искусство, технологии моды, геодезия, токарные работы на станках с ЧПУ, облицовка плиткой и другие.

Одним из гостей чемпионата стал первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

- Соревнование «Навыки муд­рых» - это важная вещь, - отметил Сергей Кириенко. - Многие из участников сами воспитали большое количество профессионалов. Были экспертами и экзаменаторами на других чемпионатах. А теперь показывают свое мастерство. Есть мнение, что да, опыта у таких людей хватает, но вот скорость выполнения работ не та, что у молодежи. Но я сам убедился, что нынешние конкурсанты переигрывают молодежь в умении спланировать работу, организации рабочего места. Этот чемпионат показывает, что и в солидном возрасте человек вполне конкурентоспособен. Более того, участники показывают мастерство в профессиях, которые принято считать молодыми профессиями: IT-решения, виртуальное прототипирование, композитные материалы. Казалось бы, исключительно удел молодежи, но это не так.

Виктор Чеботарь, 65 лет, приехал на чемпионат из Ростовской области. Он знает все о холодильной технике и системах кондиционирования. Работает преподавателем в Новочеркасском колледже технологии и управления, где на практике показывает студентам, как работать с холодом.

- Моя задача как конкурсанта - изготовить теплообменник по чертежу, установить и произвести пусконаладочные работы и получить необходимый эффект, - рассказывает Чеботарь.

- Что должно получиться в итоге?

- Установка миникопии ледяного катка.

Один из главных экспертов чемпионата «Навыки мудрых», менеджер компетенции «Облицовка плиткой» Евгений

Кислов уверен, что у нынешних участников задача посложнее, чем у молодых конкурсантов, принимавших участие летом сего года в чемпионате

WorldSkills Russia в Южно-Сахалинске.

- Молодежь ведь заранее готовится, тренируется, - объясняет он. - А эти даже заданий заранее не знали. Приехали и показывают свое мастерство - как за 8 часов сделать то, чего ни разу не видели.

Жительница Саранска Елена Иванова выкладывает плиткой рисунок футболиста. Со стороны я вижу, как это сложно. Нужно выточить плитку, собрать рисунок, а после выложить его на стене. Елена Вячеславовна тоже преподаватель.

- Мы должны молодых научить этим навыкам, а для этого нужно самим стать профессионалами, - говорит она.

По итогам чемпионата в 14 из 26 компетенций победу одержали специалисты из Москвы. Призерами москвичи стали в 22 компетенциях. Всего медали получил 41 участник из Москвы: 15 человек получили «золото» (2 участника из столицы набрали одинаковое количество баллов и стали победителями в компетенции «геодезия»), 13 - «серебро» и 13 - «бронзу».

КСТАТИ

Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году. А в 2017 году наша сборная заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills в Дубае. Не это ли является подтверждением профессионализма и квалификации российских мастеров? И если молодые показывают такие результаты, то стоит ли сомневаться в опыте и навыках их наставников, которые, несмотря на возраст, способны совершать трудовые подвиги.