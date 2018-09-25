Погода в Москве в сентябре и октябре 2018: Бабье лето еще вернется!

СЕГОДНЯ 16:15 2018-09-25T16:25:50+03:00

В середине октября будет сухо и солнечно, воздух прогреется до +15 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА

Всего пара недель проливных дождей, и мы снова согреемся на солнышке при +15 градусах. В Гидрометцентре России рассказали о погоде в Москве в сентябре и октябре 2018 года

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В Москве 25 сентября установлен новый погодный рекорд. Не по температуре и пока еще не по дождям (хотя они стараются!). В столице во вторник рекордно низкое для этого дня атмосферное давление, 731,1 мм рт. ст., сообщили в Московском метеобюро. Прежний минимум держался с 1957 года. Так что если хочется спать, нет сил и бодрости, кружится голова - вполне возможно, вы просто реагирует на то, что происходит в атмосфере.

А там сейчас - мощный штормовой циклон по имени "Фабьен". Имена метеорологи дают лишь тем атмосферным вихрям, которые особенно велики, сильны и способны натворить бед. "Фабьен" уже залил дождями Западную Европу, нарушил работу аэропортов и железных дорог.

До Европейской части России циклон добрался в понедельник, 24 сентября. И москвичи его сразу заметили: было лето, а тут за день резко наступила осень. Сырая, промозглая, с пронизывающим ветром (его порывыдостигают 20 м\сек). За сутки в Московской области выпала треть месячной нормы осадков - от 31 до 44 мм, в зависимости от района. Во вторник, 25 сентября, "Фабьен" продолжает заливать столицу и Подмосковье. Рекордно низкое атмосферное давление - тоже его подарок.

Что будет дальше? В Гидрометцентре России рассказали о погоде в конце сентября и в первой половине октября 2018 года.

До конца недели (26 - 30 сентября) погода будет на 2 - 3 градуса прохладнее, чем положено по климатическим нормам. Природа берет свое после трех недель аномального тепла.

В среду и четверг, 26 и 27 сентября, ночи очень холодные, +1...+6 градусов, по области возможны заморозки до -2. Днем +8...+13 градусов. В ночь на среду мокро, днем переменная облачность и без осадков. В четверг - опять пасмурно и дождь.

В пятницу, 28 сентября, потеплеет до +10...+15 градусов, но по-прежнему облачно и сыро.

Суббота, 29 сентября, станет самым холодным днем с начала осени. Под утро 0...+5 градусов, днем всего +6...+11. Облачно, с прояснениями, временами дождь.

В воскресенье, 30 сентября, ночью с заморозкми, -3...+2 градуса, днем +8...+13. Облачно, с прояснениями, не исключены небольшие осадки.

Начало октября, по предварительным расчетам синоптиков, тоже будет неуютным - прохладным, с дождями и ночными заморозками. Ненастный период затянется на две с лишним недели: с 24 сентября и до конца первой декады октября. Впрочем, осень же, жаловаться на дожди странно.

Но есть и оптимистичный прогноз. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что в Москву еще вернется бабье лето! В конце первой декады или в середине октября. Будет сухо и солнечно, воздух прогреется до +15 градусов.

- По сравнению с нынешней погодой они покажутся настоящим счастьем, - обнадежил Вильфанд.