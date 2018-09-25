Реставрация Дома с атлантами в Москве: Исторический фасад сохранят, а стены и перекрытия укрепят

СЕГОДНЯ 14:19 2018-09-25T14:33:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Москвы на Солянке реставраторы восстанавливают Доходный дом с чайным магазином Торгового дома «Д. и А. Расторгуевы». Его построили в 1882 году по проекту академика архитектуры Василия Карнеева как торгово-жилой дом известного чаеторговца А. Д. Расторгуева.

Столичный Департамент культурного наследия выдал собственнику старинного особняка разрешение на противоаварийные работы. Здание является выявленным объектом культурного наследия, давно обветшало и нуждается в реставрации. Бывший владелец памятника архитектуры ничего не делал для его сохранения. В итоге сначала по решению суда особняк передали другому собственнику, признавшему здание «непрофильным». Потом городские власти выставили дом на торги. В мае 2018 года у здания появился новый хозяин. Теперь ему предстоит провести противоаварийные работы до начала 2019 года.

- Очень важный этап в реставрации Дома с атлантами, - отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов. - Это подготовительная стадия, которая в итоге позволит реставраторам приступить к восстановлению исторического облика здания. Сейчас специалисты усиливают конструкции стен, укрепляют аварийные участки кирпичной кладки, устанавливают подпорные стойки для поддержания перекрытий. То есть, делают все, чтобы помещения стали безопасными для дальнейших работ. Специалисты работают под контролем нашего ведомства. Это действительно знаменитый московский памятник, любимый многими горожанами. Сейчас мы проводим работу по включению этого памятника в реестр объектов культурного наследия.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Доходный дом был построен для знаменитого чаеторговца А. Д. Расторгуева в 1882 году. Первый этаж выделили для чайного магазина домовладельца, а два верхних этажа - для очень дорогих квартир. В подвале находились сараи для принадлежностей, винные погреба и котельная водяного отопления.

Здание признано историко-культурной ценностью как образец экспериментального для своего времени доходного элитного малоквартирного дома с самым современным техническим оснащением. С 1882 года доходный комплекс сильно не перестраивали. В 1909 году его продали миллионеру-сахарозаводчику П. И. Харитоненко. После революции владение национализировали. В строении 1 разместился Научно-исследовательский институт рентгенологии и радиологии, под технические лаборатории которого был приспособлен первый этаж. Бывшие доходные квартиры переделали под коммунальные. В этом доме жил первый директор института, знаменитый ученый физик-рентгенолог Петр Лазарев и химик Сергей Наметкин, известный трудами по химии нефти.