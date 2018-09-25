2018-09-25T20:24:10+03:00
Московская жизнь

В Москве начал работу Конгресс индустрии детских товаров

Мероприятие проходит в рамках деловой программы выставки «Мир детства» и «CJF– детская мода»
Ирина ИЛЬИНА
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О выставке и конгрессе известно далеко за пределами МосквыО выставке и конгрессе известно далеко за пределами Москвы
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Это звучит странно, но посетителям с детьми младше 12 лет на эту выставку вход воспрещен. Причиной тому – сугубо профессиональный интерес к товарам, представленным на стендах производителей.

Главная цель выставки, организатором которой является Министерство промышленности и торговли РФ, показать новинки, которые появились в индустрии детских товаров, изучить запросы потребителей.

О выставке и конгрессе известно далеко за пределами Москвы. Сегодня я лично общалась с гостями из Тулы и Севастополя. Молодые супруги держат в Крыму небольшой детский магазин и приехали специально, чтобы присмотреться к ассортименту и, если все сложится, заключить договоры.

- Это авторитетная площадка, - заявила на открытии выставки заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова. – Количество ее участников с каждым годом расширяется. Выставка «Мир детства» - один из эффективных рычагов продвижения наших детских товаров. И мне приятно отметить, что за первое полугодие экспорт в сфере индустрии детства вырос на 16 процентов. Это заслуга наших производителей и тех, кто продвигает продукцию на рынок.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, депутат Светлана Журова уверена, подобные мероприятия необходимы, прежде всего, для наших производителей, которые лишний раз убеждаются, что могут конкурировать с иностранными производителями.

На пленарном заседании Конгресса индустрии детских товаров участники обсуждали тему «Цифровизации детской промышленности».

Уполномоченная при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заметила, что одной из насущных проблем в этой сфере стали товары для детей подросткового возраста.

- И я рада, что на данной площадке говорят и обсуждают этот момент, - отметила Анна Кузнецова. – Подростки сегодня как раз находятся в поиске. И здесь задачу нужно ставить не только по перекрытию этого пробела, но по особому подходу к качеству и содержанию информации и материалов.

Участники не обошли вниманием и производство спортивных товаров для детей, вопросы безопасности производимых игрушек, а также повышение конкурентоспособности нашей продукции на рынке.

Выставка будет работать до 28 сентября включительно в павильонах московского ЦВК «Экспоцентр».

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