Русский с китайцем - Gucci навек

СЕГОДНЯ 01:01 2018-09-26T00:18:29+03:00

- «Шанель», «Диор», «Гуччи» купили. Теперь пойдем за часами. - Главное - на китайскую подделку на нарваться. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

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Настоящий бум китайских туристов ждет столицу с 1 по 7 октября. В эти дни в КНР отмечают день образования Народной Республики. Гуляют целую неделю. Это самые продолжительные каникулы в Поднебесной, и именно на эти даты китайцы планируют туристические поездки. Один из самых популярных маршрутов - Москва.

- Из-за большого потока туристов из Китая Красную площадь легко будет перепутать с Тяньаньмэнь, главной площадью Пекина, - предупредил москвичей Рим Исмагилов, генеральный директор туристической компании, ориентированной на граждан КНР.

Да и сейчас китайских групп в центре российской столицы достаточно. А все потому, что ГУМ и ЦУМ среди приезжих из этой страны едва ли не популярнее Мавзолея, да простит китайцев дедушка Ленин.

БЫЛ ПРОДАВЕЦ - СТАЛ ЧАЙНА-СПИКЕР

Три хохотушки весело позируют на фоне красот Красной площади. Спинку ровно, улыбочку - селфи готово! Компания дамочек, болтающих без умолку, движется в сторону ГУМа. Я за ними. На входе в ТЦ китаянок встречает гид. Маршрут ясен.

- Gucci, Gucci, - хлопая в ладоши, повторяют китаянки.

В бутике три улыбчивых продавца. При виде туристок из Китая они зовут из подсобки свою коллегу.

- Хуаньин! - приветствует туристок, а заодно и меня, затесавшуюся в их компанию, миловидная девушка.

- Знакомьтесь, это Кермен - она прекрасно владеет языком, - обратилась к гиду менеджер бутика.

Кермен по происхождению китаянка, но родилась и выросла в Москве. О сумках, ремнях и кошельках по-китайски она может говорить часами. Это новый тренд дорогих магазинов. Бутики приглашают продавцов, владеющих китайским языком. И называются они - чайна-спикеры.

Кермен несколько минут потрещала с туристками - и вот уже они устремились к кассе с покупками. Сумочка, платье и кошелек потянули на 8 тысяч евро. В пересчете на рубли это примерно 650 тысяч.

- Кучеряво живут, - не удержалась я, обратившись к гиду.

- Ну так у них доходы совсем другие, могут себе позволить. Учитель получает примерно две тысячи евро. Это чуть больше 150 тысяч рублей, - отвечает гид Анна Прохорова.

- У нас четыре продавца- консультанта, которые говорят на китайском языке. Без дела они не сидят: поток покупателей огромный, - рассказала менеджер бутика.

УЧИТЕ КИТАЙСКИЙ - БЕЗ РАБОТЫ В МОСКВЕ НЕ ОСТАНЕТЕСЬ

В соседнем магазине MioMio чайна-спикер Ярослава, русская девушка-самоучка. Язык ей помогла освоить подруга-китаянка.

- Практикуюсь прямо на рабочем месте. Благо покупателей - толпы, - говорит Ярослава.

Девушка подрабатывает еще и в бутике Prada. Штатного чайна-спикера там сейчас нет - вакансия открыта. Прогулявшись по ГУМу, я насчитала восемь магазинов, свободно говорящих на китайском языке, в ЦУМе таких пять.

Кстати, оба торговых центра в этом году запустили версии сайтов на языке Поднебесной. Кроме того, по-китайски говорят консультанты на стойках информации.

- Конечно, брендовые магазины есть и в Пекине, но цены там выше московских. К примеру, на покупке очков можно сэкономить от 30 до 50 евро, - рассказала гид Анна Прохорова. - Сумочки у нас дешевле на целую сотню. Китайцы к покупкам относятся рационально. Деньгами не сорят. Накануне отпуска многие целый год откладывают деньги на шопинг. И, прежде чем отправиться в магазин, изучают цены на сайтах. В социальных сетях и мессенджерах есть специальные группы столичных брендовых магазинов на китайском языке. КНР - богатая страна, так что учите их язык. В Москве точно без работы не останетесь!

Кермен - представитель набирающей популярность в российских магазинах профессии - чайна-спикер.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

ДЕНЕЖКИ

1,8 миллиарда рублей потратили китайские туристы России в 2017 году. Уже сейчас ясно, что по итогам текущего года цифра будет больше. В первом полугодии 2018 года она уже перевалила отметку в 1 миллиард рублей.

По данным Сбербанка.

ТОП-3

«Часы нада?»

Свой рейтинг самых дорогих и запоминающихся покупок, сделанных китайскими туристами, составила гид Анна Прохорова.

1. Сумка Hermes Birkin из кожи страуса, выпущенная в нескольких экземплярах, ушла к домохозяйке, а по совместительству жене бизнесмена из Китая, за 2 миллиона 500 тысяч рублей.

2. Часы Rolex стоимостью 1 миллион 300 тысяч рублей. На эту покупку менеджер из КНР копил три года.

3. Кошелечком от Dolce & Gabbana за 130 тысяч рублей побаловала себя студентка из КНР.

ОФИЦИАЛЬНО

«Число туристов из Поднебесной только растет»

- Сейчас российские и китайские путешественники могут взаимно въезжать по безвизовым спискам в группах от 5 до 50 человек и находиться в России и Китае 15 дней. Количество туристов из Китая, посетивших Москву и Санкт-Петербург в 2017 году, выросло на 34% по сравнению с 2016 годом и достигло почти 500 тысяч человек. Москва традиционно является самым популярным городом у китайских туристов. В прошлом году город привлек 343 тысячи туристов из Китая. Это на 17% больше результатов 2016 года, - рассказал Александр Агамов, исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ».

По данным Ростуризма, в течение пяти лет безвизовый турпоток из Китая вырос в 2,5 раза.