Следствие попросило отпустить сестер Хачатурян из СИЗО

СЕГОДНЯ 11:28 2018-09-26T11:30:52+03:00

Девушек отпустили из под стражи, но с запретом определенных действий. Фото: СОЦСЕТИ

На всех троих - Марию, Ангелины и Крестину — поступили соответствующие ходатайства в Басманный суд города Москвы

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- Следственные органы прислали бумагу об изменении меры пресечения подследственным Хачатурян с заключения под стражу на запрет определенных действий, - сообщили «КП» в пресс-службе суда. - Заседания назначены на завтра 27 сентября.

Запрет определенных действий — это мера даже мягче, чем домашний арест.

- Это грубо говоря, как уйти под залог, - поясняет адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин. - То есть в ходе заседания пропишут то, что девушкам будет запрещено. Например, общаться со СМИ, разговаривать по телефону или встречаться со свидетелями. Пока что именно, не ясно. Главное, что мы с коллегами Алексеем Паршиным и Алексеем Липцером смогли убедить следствие в том, что девушки не опасны для общества и для себя. Дальше как решит суд.

- А где они будут жить?

- Этот вопрос тоже на усмотрение суда. Если судья сделает привязку к адресу, то их расселят по разным квартирам. Мы подготовили варианты для каждой. Если же такой привязки не будет, то все втроем они смогут жить в матерью в Солнцево.

- Ваша подзащитная Мария уже в курсе?

- Пока нет. Я был у нее неделю назад. Так что вряд ли она знает. Ангелина и Крестина так же не облажают всей информацией. но сегодня из новостей, наверняка, узнают. У них в камерах есть телевизор.

Защитник Ангелины Хачатурян Алексей Паршин рассказал радио «КП», что подробности ходатайств следствия им пока точно не известны:

- Материал только-только поступил в суд. Но я уже могу предположить, что подтвердилась версия девочек о том, что имели место не просто противоправные действия со стороны потерпевшего, а преступление в отношении девочек со стороны потерпевшего. Поэтому при такой тяжкой статье, как 105-я, ч. 2, то есть убийство, совершенное группой лиц, следствие все-таки находит основания для изменения меры пресечения на более мягкую.

Три сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего собственного отца Михаила Хачатуряна. Произошло это 27 июля в квартире семьи на Алтуфьевском шоссе. Девушки брызнули ему в лицо газовым баллончиком, а после нанесли порядка 38 ударов ножом.

Общественный резонанс эта история вызвала разу же. Потому что погибший оказался личностью известной в своих кругах. Он был жестоким тираном и держал в страхе не только свою семью, но и всю округу. Сами сестры заявили, что неоднократно подвергались избиениям и сексуальному насилию со стороны отца. Все эту историю в народе даже уже окрестили доведением до убийства.

Психолого-психиатрическая-сексологическая экспертиза подтвердила, что младшая из них 17-летняя Мария вообще не осознавала, что делает. Она признана невменяемой на момент совершения преступления. И такое состояние девушки связано как раз с аморальным поведением Хачатуряна.

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