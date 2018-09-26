Пьяная сиделка забила 70-летнего инвалида до смерти

СЕГОДНЯ 12:55 2018-09-26T13:41:29+03:00

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Недавно в Подмосковье арестовали сиделку, которая едва не убила пенсионера - своего подопечного. 84-летний Валентин Плохотнюк когда-то работал в «почтовом ящике». Собственно, он и по сей день живет в закрытом военном городке Чехов-2. Мужчина в солидном возрасте, в последнее время сильно сдал. Нужен был человек, который следил бы за ним, пока родные на работе. Сиделку подобрали по объявлению в Интернете. Светлана Б. приезжала каждое утро из Чехова, на ее имя сделали пропуск. Так продолжалось несколько недель.

И вот пришли родственники домой, а дедушка без чувств, весь в крови, голова разбита. Сиделки нигде нет. Вызвали скорую помощь. Пенсионера, слава богу, спасли. Хотя список повреждений в заключении растягивается на поллиста: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные раны на лице, повреждена ушная раковина и т. д.

Женщину задержали. На допросе она призналась:

- С ним было сложно, его постоянно нужно таскать на себе... Я не выдержала, схватила со стола вазу и несколько раз ударила старика по голове.

Когда начали разбираться, выяснилась еще одна деталь. 47-летняя Светлана рассказала, что когда пожилой мужчина отключился, она еще похитила деньги. Нашла по дому около 20 тысяч рублей и прихватила. Поэтому обвинение ей предъявили сразу по двум статьям - «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «разбой». Это серьезно. По первой статье максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы. По второй - тоже до 10.

И это за последнее время далеко не единственный случай, когда нанятые ухаживать за стариками женщины попадают под «уголовку». Например, в подмосковных Мытищах похожая история закончилась гибелью пенсионера...

ПЕРЕЕХАЛА С ЛЮБОВНИКОМ

Елена Митрус (сейчас ей 39) когда-то работала продавцом в магазине. Платили немного. Новую работу нашла через «сарафанное радио». По знакомству. Ей предложили за 20 тысяч рублей в месяц ухаживать за лежачим пожилым мужчиной. В качестве важного бонуса - возможность жить в его двухкомнатной квартире. Плюс небольшой ежемесячный продуктовый «пакет». Условия Елене понравились. По крайней мере, теперь она могла жить отдельно от матери.

Елена должна была ухаживать за 70-летним Алексеем Тимофеевичем Королевым, лежачим мужчиной, который недавно перенес инсульт. Услуги сиделки оплачивала бывшая жена пенсионера. Сама она появлялась на квартире нечасто.

- Вероятно, поначалу Елена выполняла свои обязанности добросовестно, - рассказывает источник в следствии. - Но когда она поняла, что особого контроля за ней нет, начала позволять себе различные вольности.

Работа Митрус - кормить, мыть инвалида, давать ему лекарства. Но женщина старалась выстроить свой «график» так, чтоб не особо сильно отвлекаться на подопечного. В следствии говорят, что она частенько забывала вовремя его кормить или поменять подгузник. Когда мужчина ходил под себя и в квартире появлялся запах, Елена его била - все равно пенсионер не мог никому пожаловаться, после инсульта он уже и не говорил.

- Дошло до того, что Елена начала приводить в квартиру своего любовника, который фактически здесь и поселился, - говорит мой собеседник.

Новый гражданский муж - человек сидевший. Безработный. По вечерам Митрус коротала с ним время за бутылкой водки. Сидели на кухне. Часто приглашали друзей. Застолья растягивались в многочасовые алко-марафоны.

Во время одной такой «встречи» все и произошло. К Елене и ее мужчине в тот день пришла подружка. Как водится, пили на кухне.

«СЛОМАНЫ РЕБРА И ГРУДИНА...»

- По словам Митрус, она услышала грохот из комнаты - пожилой мужчина упал со стула-горшка, все содержимое сосуда вылилось на пол, - рассказывает наш собеседник. - Сиделка уверяет, что снова посадила Королева на стул. Но затем он еще несколько раз упал. Она положила его на диван и ушла на кухню. Но услышав странные звуки, в квартиру заглянул сосед (дверь была незаперта), он увидел на лице парализованного мужчины ссадины и спросил у Митрус, зачем она била дядю Лешу. Та отнекивалась. Позже сосед снова встретил Митрус на улице и задал тот же вопрос. Та огрызнулась: «Значит, надо было».

В общем, пили весь вечер. Пенсионер снова упал. «В наказание» Елена оставила его лежать на полу, несколько раз «оттолкнув» ногой. Увидев, что у мужчину перекосило лицо, сиделка вернула его на диван и сделала обезболивающий укол.

Утром Митрус увидела, что Алексей Тимофеевич начал задыхаться. В скорую женщина звонить не стала. Говорит, боялась, что врачи решат, что она избила пенсионера. Вскоре Королев перестал дышать. Скорую помощь все-таки вызвали. И врачам, и полицейским Митрус потом рассказывала эту историю: синяки на трупе - это потому что пенсионер сам много раз падал, она его поднимала...

Но вскрытие показало, что сиделка, мягко говоря, врет. Судмедэксперты обнаружили у покойного тупые травмы грудной клетки, таза, переломы ребер, перелом грудины, ушиб сердца, разрыв мочевого пузыря, кровоподтеки по всему телу. Всего больше сотни повреждений. Кроме того, нашли сросшийся перелом кости в плече - травма примерно месячной давности.

Сам себе, даже падая, Королев такие повреждения нанести никак не мог.

По заключению экспертов, инвалида били в том числе и молотком - орудие нашли в квартире. Парализованный пенсионер закончил свой век жутко. С чем это сравнить? С фашистским концлагерем? Получается, сиделка в течение нескольких месяцев медленно убивала своего подопечного... Потому что мешал пить, спать с сожителем, смотреть телевизор.

Московский областной суд дал Елене Митрус 11 лет колонии.

ЗВОНОК В АГЕНТСТВО

Почему так происходит? Женщины, которых нанимают, чтобы облегчить пожилым людям последние годы жизни, становятся для них настоящими мучительницами.

Некоторые эксперты объясняют, что в группе особого риска пациенты, к которым приставляют «нянечек» в буквальном смысле чуть ли не с улицы.

Служб по подбору сиделок в Москве - десятки. По запросу в поисковике выпадает куча ссылок. Звоню в одну из фирм под видом клиента. Нужна сиделка для неходячего пенсионера - по будням с 8 часов утра до 19.00. Кормление, личная гигиена, борьба с пролежнями, прием выписанных врачом лекарств.

- Все наши сиделки - славянки, русскоговорящие, - нахваливает услуги агентства женщина с той стороны телефонного провода. - С опытом работы по пожилым пациентам, от 40 до 60 лет.

- Россиянки?

- Нет. Гражданство - Украина, Молдова. Но все проверенные, из нашей базы данных.

- А как вы их проверяете? Есть гарантия, что выбранная сиделка не имеет, скажем, судимостей и ничего не утащит из дома?

- Ну, - задумывается моя собеседница. - Перед внесением в базу мы делаем скан всех документов этих женщин и отправляем в нашу службу безопасности. Они там все и проверяют. Женщины, по которым у клиентов возникают негативные отзывы, мы из базы сразу удаляем.

Бывший сотрудник одной из таких контор мне потом рассказывал: на самом деле, истории про проверки сиделок-иностранок - полная фикция. Доступа к заграничным базам, тем более - украинским, у СБ агентства, разумеется, нет. В лучшем случае - ищут в открытых источниках.

- Почему берут русских из бывших союзных республик - это понятно, - говорит экс-рекрутер сиделок. - Они дешевле. В среднем агентство оставляет себе 20-30 процентов «ценника». Но иногда и больше. Женщин ищут через соцсети. На том же «Авито». Предлагают помощь в трудоустройстве.

Кстати, на сайтах бесплатных объявлений сиделки-частники действительно стоят дешевле, чем агентские. Примерно на те же 20-30 процентов - от 20 до 30 тысяч в месяц. В том числе и с проживанием. И рекомендательные письма, авторов которых можно найти и пораспрашивать про их бывшую «няню», есть, мягко говоря, далеко не у всех.

Но разница в цене приличная. Многие из-за скудности семейного бюджета готовы нанимать незнакомых женщин со стороны. Наверняка истории бывают разные, но все ЧП, которые происходили в последнее время в столичном регионе, связаны именно с «частницами».

- Агентство это хоть какая-то гарантия, - кивает мой собеседник. - По крайней мере, есть договор об оказании услуг.

В другом агентстве вопрос насчет нечистых на руку сиделок мне предлагают решать так:

- Мы всем своим клиентам рекомендуем на время прихода наших сотрудниц прятать в доме все ценные вещи. На всякий случай. Чтоб потом не было никаких вопросов. Что касается физического воздействия и побоев, самый лучший способ - установить в квартире видеокамеру. Сейчас оборудование, которое позволит выводить вам картинку из квартиры в реальном времени на планшет или телефон, стоит 4-5 тысяч рублей. Если вы поставите камеру, нам тоже хорошо. А то у нас был случай, когда пожилая пациентка жаловалась на грубость со стороны сиделки, а та говорила, что пенсионерка бросается на нее с ножом. После того, как появилась камера, все стало понятно. Что тут сделаешь - у многих пациентов наступает деменция...

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Похожий скандал прогремел в мае 2016 года. Тогда задержали сиделку, которая в течение нескольких месяцев избивала своего пожилого подопечного. 76-летний (на тот момент) Владимир Брувер - известный советский изобретатель, с кипой патентов на изобретения в области металлургии, лауреат госпремии. У престарелого ученого прогрессировал целый букет болезней. Дочь наняла через интернет сиделку - 36-летнюю приезжую из Узбекистана Месибу Джелялову. Женщина согласилась жить на даче в Чехове и ухаживать за больным. Но через какое-то время дочь стала замечать на теле родителя следы побоев. Месиба (ровно как Елена Митрус) списывала все на падения с дивана. Дочь тайно от сиделки установила в комнате камеру видеонаблюдения. Записи откровенно шокировали: Джелялова постоянно била старика - по голове, по животу.

Гражданка Узбекистана получила за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» три года колонии.