Очередь за айфоном в Москве: Люди ночуют в палатке и приходят целыми семьями

СЕГОДНЯ 16:02 2018-09-26T17:08:02+03:00

Корреспондент «КП» попал в очередь за айфоном в Москве и ощутил на себе все прелести модной и ультрасовременной жизни [видео]

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Я поначалу решил, что на Тверской снимают кино. Сейчас, думаю, из палатки выползет режиссер и крикнет: «Мотор!». Однако из палатки никто не выполз. И даже наоборот. Человек, который в ней спал, подогнул одну ногу под себя и стал похож на фламинго. Я ему тайно завидовал...

Вокруг суетились люди. Пили чай. Приседали. Дышали от холода в кулак. Делали пометки в тетради. Лихорадочно смеялись...

Одна пенсионерка села на раскладное кресло, деловито укрылась пледом и, словно на пляже, откинула голову назад. Прохожие косились на странную компанию с недоверием. И, видимо, не подозревали, что все эти люди уже третий день стоят в очереди за новыми айфонами (XS, XS Max и XR). Продавать их начнут утром в пятницу.

Корреспондент «КП» попал в очередь за айфоном в Москве и ощутил на себе все прелести модной и ультрасовременной жизниФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«ДАЙ ИМ, ГОСПОДИ, УМА»

- Григорьев! Ачкасов! Лысенко!

Фамилии во время переклички называют не по алфавиту. Те, кого отметили, с облегчением расходятся (опоздание грозит вычеркиванием из списка). Процедуру повторяют каждый час - и днем, и ночью. Я тоже записался в этот замечательный коллектив и стал 51-м. Мне сказали, что утром в пятницу перед открытием магазина я смогу продать свое место за 10 тысяч рублей. Обладатель первого номера Иван Суриков дежурит на Тверской с понедельника и на полном серьезе планирует получить 300 тысяч. Он второкурсник строительного университета. На занятия пока не ходит. Родителям, живущим в Костроме, ничего не говорил.

Все это действо напоминает мне сборище пациентов психиатрической больницыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Если дело выгорит, тогда признаюсь, - улыбается Иван, вынимая из пластикового стаканчика чайный пакетик. - Лишь бы утром 28-го все было спокойно. А то, говорят, в прошлом году приехали короткостриженные братки и шли за айфонами без очереди. В магазине обещали взять нашу тетрадь и продавать согласно списку.

Уже через сорок минут я полностью окоченел и взял погреться чье-то одеяло. Полностью завернувшись в него, я с видом героя-любовника сел под липу. И сразу стал притягивать взгляды прохожих. Поставь я коробочку, меня, возможно, одарили бы мелочью. Или забрали в полицию...

Хотя один из очередников так и сделал. Уселся на тротуаре отдельно от всех, включил на переносном динамике группу «Сектор газа» и написал от руки на картонке «не хватает на айфон». Я был уверен, что никто ему не подаст. Но среди прохожих, как и среди нас, тоже оказались люди, которые не в себе. И подавали. Один даже тридцать рублей кинул.

- Тебя что, сынок, из дома выгнали? - спросила меня пожилая женщина, явно переживая.

Некоторые заняли очередь еще в понедельникФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Нет, спасибо, - отвечал я. - Просто замерз.

- А почему домой не идешь?

- Жду айфон XS. В пятницу утром привезут...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/670528" frameborder="0"></iframe> В Москве на Тверской уже занимают очередь за новыми айфонами.

Бабушка округлила глаза. Пожелала мне здоровья. И посоветовала побольше молиться. Особенно Богородице. Есть еще молитва такая "О прибавлении ума".

НАЗАД В СССР

Отогревшись, я снова выдвинулся на разведку и выяснил, что в наших рядах стоят даже целыми семьями. Например, Людмила пришла на Тверскую вместе с 20-летней дочерью Кристиной. Более того, сама настояла на этом.

- Потому что у Кристюши айфон икс, он уже устарел и глючит, - объяснила мне женщина. - А я человек старой закалки. Мы в советские времена жили в очередях. Можно было сутки стоять за колбасой, потом подойти к прилавку, а она кончилась.

Люди ночуют в палатке и приходят целыми семьямиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кристюша надула губки и, сверкая глазами, от интервью отказалась.

Еще одна женщина (тоже пенсионного возраста) стоит за айфоном для мужа. Тот уехал в командировку до конца недели и ни о чем не догадывается.

- Но это же очень дорого, - сказал я, постукивая зубами.

И услышал мгновенный ответ:

- Зато стальной корпус... И память - 512 гигабайт.

Все это действо предательски напоминало мне сборище пациентов психиатрической больницы. Как будто мы все уже выздоровели, но не совсем. Осталось еще буквально пару деньков. И бредовые идеи отступят.

- Клоков! - неожиданно услышал я и вздрогнул как от взрыва петарды.

- Я... - ответ получился хриплым и меня не услышали.

- Клоков?! - повторил парень, проводивший перекличку.

Я бросил одеяло под липу, втиснулся в толпу и окрепшим голосом крикнул:

- Присутствует.

Зачем, непонятно. Уже через полчаса я стоял в метро перед турникетами и скрюченными пальцами доставал из рюкзака карту «Тройка». Сойдет и свой телефон. Без стального корпуса.

А тот парень в палатке так и продолжал спать как убитый. Впереди у него - ночная смена.

О ЧЕМ РЕЧЬ

В пятницу, 28 сентября, в России начнут продавать новые iPhone XS, XS Max и XR. Первый - самый компактный. Второй - огромный. И третий стандартного размера и наименее дорогой. В минимальной комплектации телефон будет стоить 79 990 рублей. XS и XS Max вышли в серебристом, сером и золотом цветах. Айфон XR - в черном, белом, красном, желтом, коралловом и синем.

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Казалось бы, прошли те времена, когда перед магазином собиралась толпа народу и в ожидании докторской колбасы или красной икры изнемогала от холода, ветра, суровых ноябрьских ночей. Люди, стоявшие в очереди, успевали переболеть ОРВИ, подраться, создать семью, развестись. А икру с колбасой все не везли (подробности)