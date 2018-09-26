В посольстве КНДР в Москве обнаружили подпольное казино

СЕГОДНЯ 16:55 2018-09-26T17:26:14+03:00

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В громком деле московского «короля казино» Антона Бажанова - международный скандал. В список из 15 игорных заведений, закрытых на территории Москвы 19 сентября, затесалось одно с дипломатическим адресом. Трудно поверить, но ставки делали прямо в здании посольства Корейской народной республики в Москве.

- Подпольное казино на территории посольства КНДР удалось выявить благодаря полученным оперативным данных. Это в том числе и свидетельские показания. В отдельное производство выделять его мы не будем, оно станет одним из эпизодов уголовного дела о незаконном игорном бизнесе, - сообщили «КП» в следственном управлении СК РФ по Москве.

По словам свидетелей, внутри все было устроено по высшему разряду. Роскошный зал с крупье и длинноногими официантками, подающими гостям алкоголь, работал в ночное время. Ставки делали только в валюте и не скупились: играли с посольским размахом. В списках завсегдатаев сплошные вип-персоны: депутаты, адвокаты ну и конечно сами дипломаты: наши и северокорейские. За порядком следила целая армия охранников, была и собственная служба безопасности. Потенциальных игроков проверяли досконально: человеку с улицы попасть внутрь было нереально. Да что там простые смертные, не смогли прорваться даже ребята из ОМОНа, полиции, ФСБ и СК.

- Это суверенная территория республики КНДР, - вежливо объяснили сотрудники посольства людям в форме.

Фактически российский закон на территории дипмиссии не действует, пусть даже само здание и находится в Москве. Так что говорить о ликвидации подпольного казино российскими правоохранительными службами не приходится - у них просто нет таких полномочий.

Тем временем в посольстве КНДР от игорной репутации всячески открещиваются.

- Слышим об этом только от журналистов. Никакого казино у нас нет, - заверили «Комсомолку» сотрудники дипмиссии КНДР.

Напомним, игорный бизнес в России запрещен с 1 июля 2009 года. Любая игорная деятельность может осуществляться только в специальных зонах: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом, в Краснодарском крае и в Крыму.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Дипмиссия заигралась!»

- Посольства должны выполнять свои непосредственные функции, а не заниматься коммерческой и какой-либо иной деятельностью Тем более, когда речь идет об игорном бизнесе, это никуда не годится. Мы ждем резкого осуждения от МИД, так как в действительности правоохранительные органы в этой ситуации ничего не могут сделать. Территория международного представительства не подчиняется нашим законам. Однако на уровне международного права можно и нужно реагировать, - прокомментировал "КП" Дмитрий Лабин, доктор юридических наук, преподаватель МГИМО.