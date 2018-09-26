В Москве участника очереди за новым айфоном забрали в полицию из-за палатки, в которой он спал

СЕГОДНЯ 17:40 2018-09-26T17:58:22+03:00

Занимать очередь в магазин, в котором начнутся продажи, начали еще в понедельник Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В эту пятницу 28 сентября в столице начнут продавать новые айфоны. Для кого-то эта информация не стоит выеденного яйца. А кто-то готов полжизни отдать, лишь бы заполучить заветный смартфон. Занимать очередь в магазин, в котором начнутся продажи, начали еще в понедельник. Притащили раскладные стулья. Взяли с собой книжки и журналы. Чай, кофе. И даже натянули тент, издалека напоминающий палатку. Из-за него и погорели.

В среду на Тверскую подъехали сотрудники полиции и сообщили, что очередь (сейчас в ней числится уже 90 человек) развела несанкционированную свалку и за нее придется ответить. Как выяснилось, в дежурную часть позвонила местная жительница почтенного возраста. И заявила:

- Мне эта палатка ходить в магазин мешает.

В результате в отдел забрали одного человека. Он на Тверской почти генерал, потому как в списке стоит на пятом месте. Зовут его Миша. И в свободное от стояния в очередях время он занимается организацией праздников.

С самим Мишей «Комсомолке» связаться не удалось. Но зато его друг Иван Суриков рассказал все, как было.

- Мишу выбрали потому, что он этот тент и натягивал. Да и всех тащить в отдел им ни к чему... Через сорок минут «организатор свалки» вернулся к магазину. Сказал, что написал объяснительную. Вот и все. Тент мы убрали. Бабушка может свободно ходить.

Напомним, продажа iPhone XS, XS Max и XR стартует 28 сентября. В минимальной комплектации такой телефон стоит 79 990 рублей.

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Я поначалу решил, что на Тверской снимают кино. Сейчас, думаю, из палатки выползет режиссер и крикнет: «Мотор!». Однако из палатки никто не выполз. И даже наоборот. Человек, который в ней спал, подогнул одну ногу под себя и стал похож на фламинго. Я ему тайно завидовал... (подробности)