Шесть жителей Подмосковья стали призерами национального чемпионата WorldSkills для профессионалов старше 50 лет «Навыки мудрых»
Профи из Московской области собрали на национальном чемпионате WorldSkills для профессионалов старше 50 лет «Навыки мудрых» полный комплект медалей. Фестиваль рабочих профессий для самых опытных прошел накануне в Москве, на территории ВДНХ. Сюда приехали более 130 участников из 28 российских регионов. Мастера возрастной категории 50+ соревновались в 26 компетенциях (иначе говоря - номинациях, - Авт.).
На чемпионате Московскую область представляли двенадцать человек. И шесть из них (половина!) вернулась домой с наградами. 26 сентября с призерами чемпионата «Навыки мудрых» встретилась первый заместитель Председателя Правительства Московской области - министр образования Московской области Ольга Забралова. В этой встрече также приняли участие директора колледжей в Ногинске и Серпухове, руководитель колледжа «Подмосковье», а также директор Межрегионального центра компетенций - техникума имени Королева.
- Московская область достойно выступила на чемпионате «Навыки мудрых», - отметила Забралова. - Наши специалисты завоевали одну золотую, три серебряных и две бронзовых медалей. Мы гордимся вами и благодарим за хорошие результаты!
Отдельно первый зампред правительства МО отметила успех преподавателя Серпуховского колледжа Андрея Рачкова, который не оставил конкурентам шансов в «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
- Мы будем вести регулярную совместную работу с коллегами из учреждений профессионального образования, - пообещала Ольга Забралова. - Очень важно, чтобы бесценный опыт призеров чемпионата «Навыки мудрых» использовался при подготовке студентов.
Обладатель бронзовой медали - Михаил Елочкин («Изготовление прототипов»).
Отметим, что помимо Рачкова призерами чемпионата стали еще пять представителей Московской области. Светлана Бойченко взяла «серебро» в компетенции «Поварское дело», Михаил Фридман и Галина Сидорченко заняли вторые места в компетенциях, соотвественно, «Промышленный дизайн» и «Геодезия». Обладатели двух бронзовых медалей - Михаил Елочкин («Изготовление прототипов») и Нелли Манешина («Промышленый дизайн»).
Планируется, что национальный чемпионат WorldSkills 50+ «Навыки мудрых» станет ежегодным. В 2019 году в десятках российских регионов, в том числе Подмосковье, пройдут отборочные соревнования.