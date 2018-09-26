Шесть жителей Подмосковья стали призерами национального чемпионата WorldSkills для профессионалов старше 50 лет «Навыки мудрых»

СЕГОДНЯ 18:20 2018-09-26T18:19:00+03:00

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Профи из Московской области собрали на национальном чемпионате WorldSkills для профессионалов старше 50 лет «Навыки мудрых» полный комплект медалей. Фестиваль рабочих профессий для самых опытных прошел накануне в Москве, на территории ВДНХ. Сюда приехали более 130 участников из 28 российских регионов. Мастера возрастной категории 50+ соревновались в 26 компетенциях (иначе говоря - номинациях, - Авт.).

На чемпионате Московскую область представляли двенадцать человек. И шесть из них (половина!) вернулась домой с наградами. 26 сентября с призерами чемпионата «Навыки мудрых» встретилась первый заместитель Председателя Правительства Московской области - министр образования Московской области Ольга Забралова. В этой встрече также приняли участие директора колледжей в Ногинске и Серпухове, руководитель колледжа «Подмосковье», а также директор Межрегионального центра компетенций - техникума имени Королева.

- Московская область достойно выступила на чемпионате «Навыки мудрых», - отметила Забралова. - Наши специалисты завоевали одну золотую, три серебряных и две бронзовых медалей. Мы гордимся вами и благодарим за хорошие результаты!

Отдельно первый зампред правительства МО отметила успех преподавателя Серпуховского колледжа Андрея Рачкова, который не оставил конкурентам шансов в «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

- Мы будем вести регулярную совместную работу с коллегами из учреждений профессионального образования, - пообещала Ольга Забралова. - Очень важно, чтобы бесценный опыт призеров чемпионата «Навыки мудрых» использовался при подготовке студентов.

Обладатель бронзовой медали - Михаил Елочкин («Изготовление прототипов»).

Отметим, что помимо Рачкова призерами чемпионата стали еще пять представителей Московской области. Светлана Бойченко взяла «серебро» в компетенции «Поварское дело», Михаил Фридман и Галина Сидорченко заняли вторые места в компетенциях, соотвественно, «Промышленный дизайн» и «Геодезия». Обладатели двух бронзовых медалей - Михаил Елочкин («Изготовление прототипов») и Нелли Манешина («Промышленый дизайн»).

Планируется, что национальный чемпионат WorldSkills 50+ «Навыки мудрых» станет ежегодным. В 2019 году в десятках российских регионов, в том числе Подмосковье, пройдут отборочные соревнования.