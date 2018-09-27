Не бизнес, а «Сказка»!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-26T20:40:55+03:00

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Малый и средний бизнес в Москве заметно оживился за последние годы. Город меняется, и вместе с ним растут и развиваются компании. История успеха многих столичных предпринимателей начинается в том числе и с привлечения внешнего финансирования для текущих нужд и развития новых проектов. В этом представителям малого и среднего бизнеса активно помогает правительство Москвы. Желающие получают налоговые льготы, сниженные ставки на аренду помещений и земельных участков, субсидии.

Одним из наиболее действенных способов помочь коммерсантам стало государственное поручительство. Гарантийный механизм действует через Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (Московский гарантийный фонд). Его учредителем выступает городской Департамент предпринимательства и инновационного развития. Именно такая поддержка позволяет предпринимателям быть благонадежными в глазах банкиров, традиционно опасающихся в этом секторе высоких рисков. Фонд выступает поручителем при займах до 100 миллионов рублей и дает гарантии максимум на 70 процентов привлекаемых заемных средств. Такая помощь и стала одним из слагаемых успеха для владельцев известного в столице семейного парка «Сказка».

НА КРЕДИТ ЗАКУПИЛИ АТТРАКЦИОНЫ

Многие москвичи уже успели побывать в многофункциональном парке развлечений на западе столицы - «Сказка». Парк открылся два года назад. За это время участок в 7 гектаров превратился в волшебный мир, созданный российскими ландшафтными дизайнерами около Живописного моста. Семейный отдых, корпоратив, бизнес-мероприятия, развлекательные шоу - все возможно в «Сказке». А для любителей экстрима - единственная в Москве горка высотой с 9-этажный дом и скоростью до 67 километров в час или 40-метровая «Башня падения». Из развлечений - колесо обозрения с красивыми видами на заказник «Крылатские холмы» с высоты 35 метров, веревочный парк, самый крупный «Динопарк», этнокультурный комплекс «Хаски Лэнд».

- Для любого парка важно постоянно предлагать посетителям что-то новое, нужно удивлять, - говорит генеральный директор семейного парка «Сказка» Александр Копанев. - Мы решили закупить новые аттракционы - цепную карусель с подъемом и башню свободного падения Sky Tower. Для этого стали участниками федеральной программы поддержки малого и среднего бизнеса. Обратившись в Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, получили государственную гарантийную поддержку и смогли взять в банке кредит на 20 миллионов рублей. При этом сумма поручительства фонда составила 14 миллионов рублей. Вся процедура проста и понятна. Мы купили аттракционы, один из них уже запустили этим летом, а второй начнет работать в следующем году.

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ

Получившие помощь городских властей владельцы парка «Сказка» и сами поддержали отечественный малый бизнес. Ведь приобрели аттракционы у российского производителя. Теперь предприниматели планируют дальнейшее развитие парка.

- У нас большие планы на будущее, мы хотим сделать пространство еще более дружелюбным, - поделился идеями Александр Копанев. - В парке станет больше зелени, интерактивных площадок, а также мест, где можно спрятаться от жары и дождя. В следующем году откроем еще один новый аттракцион Air Race - уличный имитатор полета на самолете. На нем восемь кабинок вращаются по кругу, создавая все те ощущения, которые испытывают летчики.

Не исключено, что парк «Сказка» вновь будет обращаться за поддержкой к городу. Кстати, поручительства выдаются столичным предприятиям малого и среднего бизнеса, работающим практически во всех отраслях. Чаще всего за ними обращаются при получении кредитов для пополнения оборотных средств (почти 60 процентов от числа договоров). Кроме того, поручительства привлекаются для займов на развитие, наращивание основных средств, внешнеэкономические и прочие операции.

КСТАТИ

Правительство Москвы продолжает создавать возможности для дополнительного финансирования и доступа малых и средних компаний к кредитам, сообщает им о программах государственной финансовой помощи. Сейчас с Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы работает более 70 банков-партнеров. Обратиться за поручительством предприниматели могут как через банки, так и через центры услуг для бизнеса.