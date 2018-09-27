В Москве прошел первый осенний град

СЕГОДНЯ 15:35 2018-09-27T15:50:51+03:00

Ледяные крупинки размером с горошину сыпались с неба в течение двух минут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Настоящий осенний град обрушился на ряд районов Москвы днем в четверг, 27 сентября. Ледяные крупинки размером с горошину сыпались с неба в течение двух минут в районе станций метро «Савеловская», «Белорусская» и «Маяковская» и «Выхино». О ненастье с сильным порывистом ветром синоптики, предупреждали, но к такому ледяному дождю готовы не были.

skor_mari Ну и погодка сегодня, и так холодно, ветер, ещё и град с дождем

На работу аэропортов град ника не повлиял. Задержек рейсов — нет. Москвичи прятались от града на остановках общественного транспорта в подземных переходах кафе и магазинах. Самые смелые снимали происходящее не видео. В социальных сетях жители активно обсуждаю непогоду делятся фото и видео.

- Град прошел, готовимся к снегу. Все в магазин за шапками и шарфами, — шутят москвичи на форумах.

super_mayya Сидишь, чай пьёшь , а тут как начинает град барабанить в окно

Но, судя по прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, торопиться все -таки не стоит. Уже к выходным небо над столицей прояснится.

helzzza Даааа.. Москва сегодня поразила

В субботу, 29 сентября, осадки прекратятся, лишь в ночное время местами по области возможен небольшой дождь. Ночью столбик термометра опустится до 3…5° в столице и 0…5° по области, местами до -3°. Дневные температуры не поднимутся выше 8…10° в мегаполисе и 6…11° в Подмосковье.

В воскресенье, 30 сентября, будет сухо. Ночью похолодает до 0…2° в Москве и -3…+2° по области, днем прогнозируется 9…11° в столице и 6…11° в Подмосковье.

С началом новой недели ситуация существенно не изменится. Осадков не ожидается. Ночью будет 0…5°, днем 11…16°.