2018-09-27T19:21:58+03:00
Московская жизнь

Основной акцент выставки «Мир детства» - научно-производственная кооперация

В открытой студии «Комсомольской правды» побывала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина [видео]
Ирина ИЛЬИНА
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Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина ЦицулинаПрезидент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина ЦицулинаФото: Вартан ХАЧАТУРЯН
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- Антонина Викторовна, как вы оцениваете нынешних участников?

- Выставка – неотъемлемая часть индустрии. Это зеркало рынка. И каждую осень мы смотрим на новых участников, на старейшие компании. В этом году выставка подросла. Здесь много посетителей. Хотя сейчас нашим регионалам не так просто приехать в Москву – достаточно серьезная экономическая ситуация.

- А какой охват регионов?

- На эту выставку традиционно приезжает все постсоветское пространство. Ведь участвуют все ключевые игроки рынка товаров для детей.

- Как вы оцениваете на данный момент перспективы развития индустрии детских товаров? Одно дело – произвести товар, но его же нужно еще продвинуть на рынок.

- Сегодня стоят очень большие вызовы перед нашей индустрией. Если говорить о маркетинге, особенно российских производителей, то это Terra Incognita. Вы обозначили одну из самых серьезных наших проблем. Мы можем изготовить продукт, мы можем отвечать за назначение продукта. А за применение продукта ответственны родители. Здесь у нас большой разрыв. Если говорить о деловой программе именно этой выставки, то основной вектор – научно-производственная кооперация. Мы приводим сюда ведущие научно-исследовательские, образовательные институты, чтобы говорить о рекламе продукта, о его наукоемкости, высокой технологичности.

- Какие меры поддержки оказывает государство в плане продвижения товаров?

- Мы видим на выставке стенд Министерства промышленности и торговли, на котором стоят наши предприятия. Мы, как ассоциация, получаем тоже финансовую поддержку от Минпромторга. Если говорить об эффективности тех мер, которые сегодня есть, я бы хотела отметить субсидии на инновационную деятельность. Ряд организаций смогли позволить себе серьезное научное исследование. Когда наши коллеги говорят: «У нас нет такого маркетинга, как у ведущих брендов», я всегда с горечью говорю: «У нас нет средств для долгосрочного сотрудничества с научными исследовательскими организациями в сфере детства». Все говорят: «Дети любят играть». Когда было последнее исследование, а во что они любят играть?

- На открытии выставки вы сказали такую фразу: «Здесь представлены предприятия, которые уже 70, 80 лет выпускают игрушки». Можете назвать – какие?

- Предприятие «Ярославская игрушка», которое ведет свою историю от артели 1928 года. У нас есть Краснокамская фабрика игрушки, она организовалась в 1941 году. Фабрика «Весна» начала свою работу, тоже в виде артели игрушек, в 1942 году. Завод «Огонек», которому более 50-ти лет. И у нас есть уже новые производства, которым 20-25 лет, и часть из них бережно восстанавливает самые популярные игрушки нашего детства.

- А они востребованы? На них есть спрос?

- Они востребованы. Это традиционные кубики, металлические конструкторы. И вообще в мире есть ниша ретро-игрушек, когда родители с удовольствием покупают те игрушки, в которые они играли сами.

Антонина Цицулина.

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