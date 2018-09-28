Московские компании вновь лидируют по экспорту среди российских товаров

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-27T19:55:53+03:00

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Специализированная экспозиция высококлассных отечественных технологий проводится не первый год. Каждый раз сюда приезжают производители с разных регионов России. Столичные компании представлены под брендом «Сделано в Москве». Организаторами коллективной экспозиции производителей первопрестольной выступили Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Московский экспортный центр.

22 промышленные компании столицы представили инновационные разработки в области электроники, программного обеспечения и медицинских технологий.

- Более 40 решений, способных успешно конкурировать с мировыми аналогами, - сообщила заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина. - Показательно, что за первые семь месяцев 2018 года Москва в очередной раз заняла первое место по объему экспорта среди российских регионов. Правительство Москвы консолидирует усилия по продвижению продукции московских предпринимателей на внешние рынки. Сегодня мы помогаем столичным производителям развивать бизнес на электронных торговых площадках, представлять продукцию на крупнейших мировых выставках, получать финансовую поддержку и оставаться в курсе основных трендов во внешней торговле.

По словам Натальи Сергуниной, на выставке «Импортозамещение» Москва показала лучшую продукцию, которая способна не только успешно конкурировать на отечественном рынке с известными западными аналогами, но и заинтересовать потенциальных зарубежных партнеров. Неспроста Москва в очередной раз заняла первое место по объему экспорта среди российских товаров.

Кроме того, на выставке было подписано соглашение о сотрудничестве между Московским экспортным центром и «Крокус Экспо», главной целью которого является совместная реализация программы по поддержке экспортного потенциала столичных производителей.

Нам есть чем гордиться

ПАО «Микрон» представило на выставке вкручиваемые метки для маркировки буров, предназначенные для работы даже в самую плохую погоду, при высоком давлении и влажности. Человеку непосвященному сложно понять технологию и способ применения этой продукции. Но в подобных разработках нуждаются и транспорт, и медицина, и нефтегазовые предприятия.

АО «НПО «Орион» показало посетителям выставки SWIR-камеру, которая может быть использована для наблюдения за объектами в круглосуточном режиме при минимальной освещенности и в экстремальных климатических условиях. Она идеальна для работы в составе оптико-электронных систем, обнаружения тепловых вспышек, выбросов, выявления фальшивых денежных купюр и т. д.

ООО «ЛЕД-эффект» удивило мощными светодиодными светильниками «Зенит». Они предназначены для освещения обширных пространств, стадионов, спортивных объектов, аэропортов, карьеров и т. д. Их отличают инновационная технология теплоотвода, высокая эффективность, экономичность, легкий вес, надежный источник питания. Это освещение используется не только в Москве, но и на сотнях объектов за рубежом: в Казахстане, Беларуси, Германии, на Кипре.

ООО «Плазма-ФТК» представило хирургический клей для остановки кровотечения. Также его применяют для соединения тканей без использования шовных материалов. Клей позволяет в 1,5 раза снизить кровопотери пациентов во время проведения операций и сокращает послеоперационный период.

Сотрудники ООО «Новые биомедицинские решения» разработали еще одну полезную вещь - кровоостанавливащий порошок. Он нанесен на специальный бинт, который удобно всегда носить с собой. Такой порошок совершенно незаменим в походах и дальних поездках.

Помимо перечисленных разработок, на выставке «Импортозамещение» были представлены эндопротезы для тазобедренных суставов, камеры УФ-диапазона, квадрокоптер «Орион-Дрон» и консольные уличные светодиодные светильники.

Таким образом, московские производители в очередной раз показали, что их продукция не только конкурентоспособна, но и зачастую не имеет аналогов в мире.