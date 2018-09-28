Сделано в технопарке

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-27T20:00:08+03:00

Робот «Алиса» может считывать эмоции человека и реагировать на них. Фото: Наталия ГАРЦЕВА

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Москва последние несколько лет активно поддерживает технологические площадки и научно-исследовательские проекты по производству инновационной продукции. Для этого в столице создаются технополисы и технопарки, развиваются крупные инвестиционные проекты. Среди них - инновационный территориальный кластер «Зеленоград» (казенное предприятие «Корпорация развития Зеленограда»), который насчитывает 190 компаний. Такие кластеры сочетают в себе предприятия мирового уровня конкурентоспособности и высокий научно-технический потенциал исследовательских и образовательных фирм, сосредоточенных в одном месте. В них постоянно растет число исследований и разработок, создаются новые и расширяются действующие инновационные производства.

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ, А НЕ ЧЕЛОВЕК

В бизнес-инкубаторе «Зеленоград» в начале октября соберутся специалисты, эксперты и ведущие разработчики на Всероссийской научно-технической конференции «Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем» (МЭС-2018). Это крупнейшая конференция в области систем автоматизированного проектирования в России и странах СНГ. Организаторами выступают правительство Москвы, Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН и казенное предприятие «Корпорация развития Зеленограда».

Во время дискуссий обсудят вопросы микро- и наноэлектроники, проблемы разработки и применения интегральных схем, интеллектуализацию информационных систем, перспективы развития и использования кремний-углеродных технологий и многое другое.

На конференции специалисты «Корпорации развития Зеленограда» представят несколько своих высокотехнологичных разработок. Пожалуй, самой необычной и продвинутой из них можно назвать робота «Алису» или Алису Зеленоградову - это один из нескольких в линейке человекообразных роботов компании «Нейроботикс». Первый полноростовой антропоморфный робот «Алиса» будет встречать участников конференции в фойе и отвечать на вопросы гостей.

Электронная красавица управляется с помощью нейроинтерфейса - биосигналы мозга переводятся в команды управления роботом - вперед, назад, влево и вправо. Еще один способ - миоинтерфейс, сигналы с поверхности кожи над мышцами конечностей регистрируются и переводятся в управляющие сигналы. Робот обладает человекоподобной мимикой, в него встроены 18 лицевых приводов. При этом «Алиса» может считывать эмоции человека и реагировать в ответ. Такого робота можно использовать как помощника в школах, больницах, офисах и даже дома.

РЕЗИДЕНТЫ НАУЧНЫХ КЛАСТЕРОВ ПОЛУЧАЮТ ЛЬГОТЫ

Но не только созданием роботов занимаются в инновационном территориальном кластере «Зеленоград». Основная задача кластера состоит в разработке всевозможных инновационных решений и их выводе на международный

рынок. В кластере находятся преинкубатор, коворкинг, бизнес-инкубатор «Зеленоград» и специализированная территория малого предпринимательства. Фактически это целый научно-производственный район Москвы со специализацией в области Hi-Tech, микро- и наноэлектроники, электронного приборостроения. И все это сделано в Москве!

Одна из экологичных электронных разработок столичных специалистов, которой заинтересовались не только в России, но и за рубежом, - фитобокс Fitonice. Домашняя гидропонная установка позволяет в домашних условиях выращивать микрозелень, салаты, зелень и рассаду. В установке используется фитосвет - освещение с оптимальным спектром для богатого и обильного урожая. Питательные вещества для растений исключительно органического происхождения и безопасны для здоровья. Фитобокс управляется в одно касание на сенсорной панели, в нем есть высококонтрастный OLED-дисплей, голосовые уведомления, программируемые режимы полива, вентиляции и освещения.

КСТАТИ

«Корпорация развития Зеленограда» является подведомственной организацией столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития, резиденты корпорации пользуются всеми преференциями, предусмотренными столичными мерами господдержки для технопарков. Новым резидентам доступна льготная аренда площадей, консультации по бухгалтерским, финансовым, вопросам корпоративного права, маркетинга, менеджмента и другим вопросам, бесплатное использование конференц-залов. Благодаря господдержке в Москве с каждым годом растет число высокотехнологичных исследований и разработок.