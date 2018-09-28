Из офиса в центре Москвы через дырку в стене украли почти 20 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:29 2018-09-28T13:32:59+03:00

Предприниматель грешит на бывших сотрудников, которые могли знать, где деньги лежат

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48-летний московский предприниматель глазам своим не поверил, когда днем 26 сентября обнаружил пропажу 19 миллионов 400 тысяч рублей. Крупную сумму денег мужчина положил в тумбочку и никуда из офисного помещения не выходил.

Ну не мыши же их съели!? Грызунов сотрудники полиции, которым сразу же позвонил коммерсант, не нашли, а вот дырку в стене, чем-то напоминающую мышиный лаз, все-таки обнаружили. Отверстие, которое кто-то аккуратно просверлил в стене из соседнего помещения, вело прямо в тумбочку директора, где тот обычно хранил деньги. Как говорится, только руку протяни.

Хитрого воришку сейчас пытаются установить сотрудники правоохранительных органов.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Кража», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД по Москве.

Речь идет об особо крупном размере. Санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Сам предприниматель грешит на бывших сотрудников. Организатор кражи явно знал, где деньги лежат. Как удалось выяснить «КП», в тот день сумму с шестью нулями компания, занимающаяся оптовыми продажами продуктов питания, готовила для поставщиков.