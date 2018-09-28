2018-09-28T13:32:59+03:00
Происшествия

Из офиса в центре Москвы через дырку в стене украли почти 20 млн рублей

Предприниматель грешит на бывших сотрудников, которые могли знать, где деньги лежат
Настасья ВОЙНИЦКАЯ
Поделиться:
Уголовное дело возбуждено по статье «Кража»Уголовное дело возбуждено по статье «Кража»Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

48-летний московский предприниматель глазам своим не поверил, когда днем 26 сентября обнаружил пропажу 19 миллионов 400 тысяч рублей. Крупную сумму денег мужчина положил в тумбочку и никуда из офисного помещения не выходил.

Ну не мыши же их съели!? Грызунов сотрудники полиции, которым сразу же позвонил коммерсант, не нашли, а вот дырку в стене, чем-то напоминающую мышиный лаз, все-таки обнаружили. Отверстие, которое кто-то аккуратно просверлил в стене из соседнего помещения, вело прямо в тумбочку директора, где тот обычно хранил деньги. Как говорится, только руку протяни.

Хитрого воришку сейчас пытаются установить сотрудники правоохранительных органов.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Кража», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД по Москве.

Речь идет об особо крупном размере. Санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Сам предприниматель грешит на бывших сотрудников. Организатор кражи явно знал, где деньги лежат. Как удалось выяснить «КП», в тот день сумму с шестью нулями компания, занимающаяся оптовыми продажами продуктов питания, готовила для поставщиков.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Свидетелем убийства была такса: в Тольятти арестовали бизнесмена, три недели прятавшего труп жены в «Газели»
Знакомые семьи уверяют, что Дмитрий Ефремов, подозреваемый в преступлении, после расправы отдыхал у родителей жертвы и врал им о проблемах дочери с паспортом
Новости 24
Послушника церкви убили и скинули в колодец в Подмосковье
Человек погиб, двое ранены в подмосковном ДТП
В столичных поликлиниках пройдут дни открытых дверей
Заместитель мэра столицы Петр Бирюков: "Отопительный сезон успешно стартовал в Москве"
Прививку от гриппа сделал практически каждый пятый москвич
В Новой Москве появится еще одна линия метро
В Подмосковье пешеход погиб под колесами электрички
В аэропорту «Домодедово» роботы займутся сортировкой багажа
В Лефортовском тоннеле восстанавливают огнезащитное покрытие
На дороге в Подмосковье произошла стрельба
Онлайн-библиотеки появятся еще на четырех станциях метро
Московская «Скорая помощь» оказалась самой быстрой в Европе
В столице смертность от инфаркта снизилась в три раза
В Москве откроют первый отель под брендом Mandarin Oriental с видом на Кремль
В Москве стало меньше долгостроев
Цех контрафактной бытовой химии нашли в Подмосковье
В парке Горького поставят самый длинный в столице навес из вьющихся растений
Воры обчистили банкомат на 27 тысяч евро под шум сигнализации
В столице раннюю диагностику рака провели более 118 тысяч москвичей
В Марфо-Мариинской обители в центре Москвы завершилось благоустройство
В октябре жители столичного региона смогут увидеть два метеоритных дождя
Московские власти отказались от услуг частных эвакуаторов
Названы сроки начала отопительного сезона в Москве и Подмосковье
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды