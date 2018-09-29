В Подмосковье перевернулся автобус с сотрудниками «Магнита»: пострадали 15 человек
Ранним утром субботы сотрудники торговой сети «Магнит» возвращались со смены домой в подмосковные поселки. В корпоративном автобусе «Мерседес» находились 25 человек, мужчины и женщины. Большинство из них спали, когда около 7.10 в Луховицком районе водитель джипа пошел на обгон и, не справившись с управлением, подрезал автобус.
В результате аварии перевернулся автобус.
Пытаясь избежать столкновения, водитель «Мерседеса» выкрутил руль и вылетел в кювет, где перевернулся на крышу.
Второй участник ДТП. Фото: очевидцы
- Это произошло на 129-м километре трассы М-5 «Урал», - уточнили «Комсомольской правде» в ГУ МВД по Московской области. – К счастью, обошлось без розлива топлива и возгорания. Погибших нет, но несколько пассажиров в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Водитель легковушки также пострадал, с места ДТП скрыться он не пытался.
На место аварии прибыли экстренные службы. Фото: очевидцы
По словам виновника аварии, у него в момент обгона лопнула покрышка – так ли это, установит экспертиза. В больницу попали 15 человек, из них трое с серьезными травмами. Шесть пациентов приняли в коломенской ЦРБ, девять – в Луховицкой.