2018-09-29T11:55:27+03:00
Происшествия

В Подмосковье перевернулся автобус с сотрудниками «Магнита»: пострадали 15 человек

Водитель джипа пошел на обгон и не справился с маневром [видео]
Алена МАРТЫНОВА
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Пятнадцать человек пострадали при столкновении автобуса с внедорожником в Подмосковье. Фото: очевидцыПятнадцать человек пострадали при столкновении автобуса с внедорожником в Подмосковье. Фото: очевидцы
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Ранним утром субботы сотрудники торговой сети «Магнит» возвращались со смены домой в подмосковные поселки. В корпоративном автобусе «Мерседес» находились 25 человек, мужчины и женщины. Большинство из них спали, когда около 7.10 в Луховицком районе водитель джипа пошел на обгон и, не справившись с управлением, подрезал автобус.

В результате аварии перевернулся автобус.

Пытаясь избежать столкновения, водитель «Мерседеса» выкрутил руль и вылетел в кювет, где перевернулся на крышу.

Второй участник ДТП. Фото: очевидцы

Второй участник ДТП. Фото: очевидцы

- Это произошло на 129-м километре трассы М-5 «Урал», - уточнили «Комсомольской правде» в ГУ МВД по Московской области. – К счастью, обошлось без розлива топлива и возгорания. Погибших нет, но несколько пассажиров в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Водитель легковушки также пострадал, с места ДТП скрыться он не пытался.

На место аварии прибыли экстренные службы. Фото: очевидцы

На место аварии прибыли экстренные службы. Фото: очевидцы

По словам виновника аварии, у него в момент обгона лопнула покрышка – так ли это, установит экспертиза. В больницу попали 15 человек, из них трое с серьезными травмами. Шесть пациентов приняли в коломенской ЦРБ, девять – в Луховицкой.

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