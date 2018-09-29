Арсен Хачатурян с друзьями побили брата девочек

СЕГОДНЯ 18:45 2018-09-29T19:06:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия расколола некогда дружную семью надвое. Теперь с одной стороны мама девочек Аурелия, их родной, старший брат Сережа и вся их многочисленная молдавская родня. С другой - названный сын Михаила Хачатуряна Арсен, его мать и бабушка и друзья семьи.

Нервы у всех накалены до предела. А последние события - освобождение сестер из СИЗО фактически на свободу (с некоторыми ограничениями) - совсем выбило из эмоциональной колеи родственников со стороны Хачатуряна.

Тети и племянник выступали в суде резко против освобождения Марии, Ангелины и Крестины. Но их заявления не были учтены служителями Фемиды. И тогда же в Басманном суде произошла первая уже физическая, не словесная стычка. Сергей, Арсен и гражданский муж одной из сестер убитого сцепились просто проходя мимо друг друга по коридору.

На следующий же день поздней ночью многочисленная родня встретилась на съёмочной площадке «Пусть говорят».

Родной брат Аурелии Андрей и ее сын Сергей защищали девочек и не скрывали своей радости от того, что их отпустили. Ну а тетя Наира с Арсеном и друзьями - наоборот. Вспоминали многочисленные обиды и старые семейные склоки. Сергей Хачатурян выдавал все новые подробности жестокости со стороны отца, что очень не нравилось многочисленным Хачатурянам и их друзьям.

В какой то момент в студию ворвались друзья Арсена (предыдущее имя Хачик) и прямо под камерой принялись мутузить парня. Абсолютно не стесняясь ни присутствия других людей, ни, собственно, камер.

В итоге Сергей выскочил из студии весь в крови.

- У сына разбита губа. Сегодня зашивали, - рассказала «Комсомолке» Аурелия Дундук. - И с зубами проблемы. Мы уже составили заявление в полицию. Не собираемся оставлять все безнаказанным.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Ремонт идет нон-стоп»: Корреспондент «Комсомолки» побывала в квартире, куда могут поместить 17-летнюю Марию Хачатурян

В четверг, 27 сентября, Басманный суд примет решение о мере пресечения трем сестрам, убивших отца. Ожидается, что девушек отпустят из СИЗО (подробности)

Следствие попросило отпустить сестер Хачатурян из СИЗО

- Следственные органы прислали бумагу об изменении меры пресечения подследственным Хачатурян с заключения под стражу на запрет определенных действий, - сообщили «КП» в пресс-службе суда. - Заседания назначены на завтра, 27 сентября.

Запрет определенных действий — это мера даже мягче, чем домашний арест. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мать трех сестер Хачатурян, убивших отца: Михаил вывозил младшую дочь в лес, привязывал к дереву и угрожал ножом

Следователи из Главного следственного управления СК РФзабрали в свое ведомство дело сестер Хачатурян, трех юных девушек, жестоко расправившихся с отцом. И начали расследование с самого начала (подробности)